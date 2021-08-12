許藍方3款APP神到了！他實測「刪除對話沒痕跡」　細看內容揪1疑點

▲許藍方發表聲明反擊康醫師夫妻。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美博士」之稱的性事專家許藍方被爆劈腿康姓已婚醫師，接著又被控至少與康醫師上摩鐵3次。對此，許藍方昨（11）日下午貼出她與康醫師的對話紀錄，並強調絕無上摩鐵一事。事後，就有網友分析3款通訊軟體分別為何，並透露這些APP就算刪除對話也可以不留痕跡。

針對康醫師夫妻發布的聲明，許藍方昨日在臉書上表示，「康先生聲稱一時迷途，實際上直到上個月7/22，仍持續更換電話及通訊軟體和名稱傳遞訊息，而另一方卻同時提告，以下附上真實截圖。」

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就有網友從對話框推測，「第一種聊天軟體是WhatsApp，第二種的是微信，第三種的不知道，WhatsApp和微信可以單方面刪除對話紀錄而不留痕跡。」而後，又有其他網友在該留言串補充說明，「第三種應該是Skype。」

▲▼網友找出許藍方使用的3款APP。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

該網友還提到，撇除一些慘不忍睹的英文內容，有些對話很奇怪，「就是感覺有收到回應了才繼續回應的」，而且如果要貼，「應該PO去年的對話，她PO的這些對話時間點是男方被抓包之後的。」

此外，該網友也說自己本來就有在使用前兩款APP，都試過了才向大家分享。他貼出實測WhatsApp的影片，表示只要點選「Delete for me」就不會留下刪除痕跡，不過如果對方沒刪除，仍可以看到對話紀錄；而Skype同樣也能單方面刪除對話。

其他網友看到後紛紛留言回應，「應該PO的試完整雙方的對話紀錄，而不是刪除過的」、「要是用Delete for me，對薄公堂就會一目了然」、「你說的也是，但如果我是她的立場，我合作完畢即封鎖不再往來，那是我自己保護自己的方式」、「人夫那邊也沒PO原圖就覺得到底有什麼企圖」。

▼許藍方公開訊息內容。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）