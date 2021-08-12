許藍方情史曝光「曾遭小三介入」　前男友提1要求！讓她當場愣住

▲劉姓正宮、康醫師、許藍方。（合成圖／突發中心翻攝、翻攝自Facebook／康鈞尉、許藍方）

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美博士」之稱的許藍方被爆劈腿康姓已婚醫師，正宮表示握有完整證據，已經交由司法途徑討回公道。值得一提的是，介入康醫師夫妻的許藍方，也有遭人背叛的經驗，她大學那任男友甚至還與小三有了小孩。

根據《三立新聞網》報導，許藍方曾透露自己在大學時談過一場很長的戀愛，本打算結婚，但後來選擇讀碩士班，而後，她意識到雙方不那麼親密時，男方居然劈腿，甚至還和小三有了小孩，雖然難以接受，但她沒有責怪對方。

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只是更令許藍方傻眼的是，前男友事後竟還要她幫忙澄清自己的老婆並非小三，讓她彷彿不認識眼前這個人一般。然而，曾在感情中遭人背叛的許藍方，如今卻遭控介入別人家庭。

▲許藍方被控介入別人家庭，但她矢口否認。（圖／翻攝自Facebook／許藍方）

回顧整起事件，許藍方陷入桃色糾葛已延燒3天，至今矢口否認與學長康鈞尉有一腿，面對正宮各種爆料，許藍方也積極在粉專一一反駁，強調自己並未介入別人家庭，也未與已婚男醫師有任何身體接觸，上摩鐵一事更非本人，針對所有不實指控所造成的名譽損害，她將會追究對方的法律責任。

不過，劉姓正宮昨日也發出817字聲明，根據《鏡週刊》報導，劉女表示先生已經回歸家庭，但當她聯繫許藍方時，不但沒得到正面回應，態度也讓人心寒，「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面，皆讓我輾轉反側」，所以，她不得已只好委託律師，對許藍方提出訴訟。

除了劉姓正宮之外，康醫師昨日也有發文提到，「對於我去年9月底至11月與許小姐發生外遇之行為，我已深刻反省」，很抱歉讓太太陷入痛苦不堪的局面，他將會竭盡所能來彌補，也很感謝妻小願意給他機會，日後一切他都將以家庭為重，並尊重太太的所有決定。