排隊搶當醫師娘「如何防老公外遇？」　他1句點破：換地點玩而已





▲許藍方被爆劈腿人夫醫師康鈞尉。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

記者施怡妏／綜合報導

性事專家許藍方被爆劈腿康姓已婚醫師，10日雖然發聲明否認不倫戀，隔天卻又遭康醫師夫妻聯合打臉，被指確實有出軌、一起上摩鐵至少3次，再度引發軒然大波，就有網友表示，男醫師在台灣社經地位高，許多女生搶當醫師娘，好奇醫師娘都是如何防止老公外遇的，貼文一出，引起熱議。

原PO在PTT發文，「醫師娘都怎麼防止老公外遇？」在台灣，男醫師是社經地位很高的職業，因此有數以萬計的女人排隊，搶著當醫師娘，即使是已婚男醫師，依然很有市場，原PO因此好奇，「有沒有真正的醫師娘，可以分享怎麼防止老公外遇嗎？」

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對此，有網友認為，不是職業的問題，是人的問題，「會的人就是會，不用防」、「想外遇，怎樣都防不了的」、「不用防，因為聰明人不會犯一般男人會犯的錯」、「防不勝防，在醫院值班也可以發生關係，還是看人啦，我朋友學生時期就是玩咖，換地點玩而已」。





▲多數人認為，會外遇的人怎樣都防不住。（圖／翻攝自PTT）

不少人都提到，想要管住老公的關鍵是錢，「認真說，只要掌握經濟大權就好了，男人有錢就會作怪，讓醫生老公上繳薪水，按月領零用錢才最保險」、 「愛玩的就要管住老公的錢，管住錢就沒得玩」、 「管住錢，最後小三撈不到錢就會自己走」。

也有人表示，其實最會玩的是醫師娘，「醫師娘外遇的偏多吧」、「醫生娘更閒更多吧」、「醫師生活很無聊，醫師娘會自己找事做」、「你真的有認識醫生嗎，身邊的常常忙到暑假出國時，只有小孩跟太太去了」、「去過一個診所，醫生從早上9點看到晚上10點，週一到週日全年無休，只休除夕晚上。醫生說都是他老婆出國玩，他根本連出國的時間都沒有」。