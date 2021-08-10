快訊／基隆女5樓墜落1樓遮雨棚　送醫搶救中

▲基隆女疑整理住處花圃5樓墜落，民眾目擊嚇壞急報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市信義區義五路一處民宅，一名女子10日下午1時許疑於5樓住處整理花圃時，不慎墜落至1樓遮雨棚，目擊民眾驚慌報案，基隆警第二分局信義派出所接獲通報，迅速趕抵現場，並協同消防人員將其送往基隆長庚醫院急救中，整起事發詳細原因有待調查釐清。
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