基隆大武崙沙灘+泳池解封　城市博覽會延期！親子館17日重啟

▲基隆大武崙沙灘、游泳池場所適度解封，城市博覽會延期。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

隨著國內疫情警戒降為二級，基隆市長林右昌今（10日）宣布將自11日起適度放寬大武崙沙灘、游泳池及社區大學等場所的管制，但有鑑於疫情仍有高度不確定性，市府決定城市博覽會延期至2022年4月22日登場，好讓民眾無後顧之憂開心參與。

基隆市政府指出，大武崙沙灘自8月11日起解封，開放時間為平日14時至18時、假日9時至19時（非開放時間維持封閉），原有5處出入口，僅開放中央單一出入口，並實施實聯制、量測體溫及手部消毒等防疫措施。進入沙灘人數上限為200人，並保持社交距離。如游泳、浮潛等無法全程配戴口罩的水域活動暫不開放，遊客得定點飲食、不可邊走邊吃，飲食完畢應立即戴上口罩。

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▲基隆大武崙沙灘8月11日解封。（圖／基隆市政府提供，下同）

基隆市政府表示，基隆市游泳池也自8月11日起解封，各游泳池訂定總量管制人數，入場進行實聯制、量體溫及手部消毒，並保持社交安全距離；泳池開放每時段1.5小時為原則，清場時加強清潔消毒工作。淋浴間、戲水池、冷水、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍禁止開放，不提供個人泳具、吹風機。救生人員需完成疫苗第一劑接種或快篩陰性，始得執勤。每條水道每5公尺以2人為上限(以25公尺水道為例，每水道同時以10人為上限)。

另外，社區大學、樂齡學習空間以教室空間計算容留人數開放實體課程，教室面積扣除固定設備，除以2.25平方公尺計算容留人數，已實施線上教學之課程仍以線上教學為主。室內課程及活動場域禁止飲食，評估無法配戴口罩之課程（如：吹奏、餐飲製作等課程），應暫緩或更動課程內容，同空間不同時段有其他單位使用者，每服務時段間隔至少2小時，必須規劃學員進出動線，並進行公共區域、共用電梯、廁所、休息空間等之清潔消毒。

▲基隆市游泳池8月11日解封。

此外，林右昌也宣布，受到COVID-19新冠肺炎疫情的影響，基隆市政府經過數月內部討論，原訂於2021年10月2日至10月11日舉辦的2021城市博覽會，原則上將延期至2022年4月22日至5月1日舉辦。

林右昌表示，城市博覽會是百萬人共同參與的城市盛事，雖然台灣整體疫情已趨於穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，市府應謹慎思考，替大家做好防疫工作把關，舉辦任何大型活動都應該在一個民眾無後顧之憂的情況下辦理，依中央疫情指揮中心規劃，年底前疫苗施打覆蓋率將有機會超過6成，屆時大家恢復正常生活。

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