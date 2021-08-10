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善耕365／大家慶祝父親節　在台移工爸爸的回家之路卻如此遙遠

▲我的移工朋友阿雄 提供

父親節這天，你是否與爸爸共度了呢？ 對於在台移工來說，父親節只不過是另一個打拚的日子，不知道已多少日子沒見到家人。雖然越南的父親節是在六月第三個星期天(只有少數的越南人會慶祝)，但在台灣這感恩父親的八月裡，讓松鼠媽咪向你訴說這些勇敢堅毅的移工爸爸故事，也看見他們遙遙無期的返鄉之路。

文／松鼠媽咪 編輯／善耕365
圖／移工朋友阿雄、阿孝、阿商

全球新冠肺炎前，越南與臺灣的飛行時間約只要3個小時多，單程廉航機票價格可能不到臺幣五千元。移工想回家，只要雇主同意，向政府申請手續就可以請假返鄉。沒想到疫情爆發後，越南人想回家的路，卻是如此遙遠？

2020年3月下旬，越南實施防疫鎖國政策迄今，對於一個想回家的越南人是如此困難？ 購買包機專案機票及隔離費用高達約5萬的臺幣。更何況是基本工資起薪的移工，怎麼有能力負擔？許多無法回國的移工，無法與親人團聚，身在異鄉只能聽聞生離死別。 接下來讓我向你訴說，我的移工朋友們無法回家的窘境及他們來台灣的故事….

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家的重心，也是工廠的重心—阿雄

已經在臺灣當10年移工的阿雄，問他在臺灣，疫情下的生活有遇到什麼困難嗎？阿雄笑笑地說，就跟平常生活一樣啊！沒有什麼好抱怨的。

阿雄出生於越南中部的義安省，是越南國父胡志明的故鄉，回憶起首次來臺（2011年）那年是27歲，小孩才出生6個月，因越南村落大家口耳相傳來臺灣能賺到很多錢，為了家中經濟也來臺工作，沒想到一工作就是待了十年，也錯失陪伴孩子成長的十年歲月

問他在臺灣最印象深刻的回憶，他說當時臺灣還沒有智慧型手機，放假時最期待的是去買電話卡打國際電話回家，經常打到餘額不足才掛斷。開心的是，妻子後來也來臺工作當移工，他們終於能團聚了，但2年後妻子懷孕再次回到越南。

身為一家之主的他，在臺灣的10年中，只有回過越南的家3次，現在2個小孩分別是10歲多與3歲多，現今放假時已能透過視訊關心老婆跟小孩的近況，每當聽到老婆問：「你什麼時候要回家？家裡真的需要你！」阿雄的心裡就糾結住了。他說其實我很想回家，但是公司老闆希望我繼續留下來幫忙，他無奈地說。


阿雄透過視訊幫孩子一同慶生。照片來源/阿雄

▲阿雄透過視訊幫孩子一同慶生。

工作勤奮認真的阿雄，專長是機械修理，是紙業工廠裡是最資深的移工，也是廠長最信任的人，更被託付擔任產線組長一職，他說會接下組長，也是因為廠長對他很好，他才願意扛下這個重責，不然也想跟其他移工只要做好自己的工作就好。

但沒想到最尊敬的廠長今年卻因病過世了．現在的他在公司身負重任，負責管理移工調度、做好自身的工作崗位，但在另一頭的家，父親的角色遲遲等待著他回去。現今越南的疫情持續爆發，對於越南家鄉，他真的非常想念，如果能馬上回家，他願意回去，好好陪伴家人，彌補對妻子與孩子成長的愛。

▲ 工作勤奮的阿雄（右1）照片來源/阿雄

▲工作勤奮的阿雄（右1）。

面臨新婚及孩子出生— 阿孝

來自越南義安省，今年27歲的阿孝，看似靦腆害羞的他，卻有著非常好的歌喉，總喜歡在宿舍唱著膾炙人口的越南歌曲，歌聲背後有著阿孝的樂觀人生。

阿孝回憶起，第一次來臺是為了幫家裡還債，沒想到第二次來臺，已經變身為人父。疫情期間他也遇到了難以抉擇的人生…..

2020年3月在臺工作三年期滿，恰巧搭上越南鎖國前的末班機，幸運回到越南家鄉的他，也遇到一見鍾情的妻子，迅速地完成婚禮，沒想到再次準備回臺工作的他，妻子卻懷孕了，2021年2月他選擇再次回到臺灣擔任移工，現在的身分除了是丈夫，也是一位父親。

很難想像剛新婚生子的家庭，卻被分離兩地，阿孝說會選擇再來臺灣，是為了家庭，雖然在這裡可能很孤單，但能賺足更多的錢，未來也許能回越南創業，讓家人過更好的生活。

我很佩服阿孝的老婆，願意尊重丈夫的選擇，讓他再次來臺灣工作，獨自在越南面對懷孕生產，丈夫不在身邊。阿孝說他每天下班再累也都會打視訊電話回越南給老婆，老婆總會關心他加班累不累？讓他身體能瞬間消除疲累感。

▲ 阿孝一家人視訊的日常。照片提供/阿孝。

▲阿孝一家人視訊的日常

阿孝說兩次來臺灣都有不同的感受，想起首次來臺的第一晚被仲介帶到多人一室的房間，沒有自己的床，只有自己的睡袋，周圍都是跟阿孝一樣剛坐飛機抵達臺灣的移工，難以入眠。而第二次再來臺灣，遇到疫情，獨自隔離在一人的旅館房間，覺得臺灣政府對移工很好，關心移工的健康外，隔離完還有提供防疫補助金申請。

目前還有2年合約的阿孝說，已漸漸喜歡也習慣在臺灣的生活，希望未來在臺灣能考取汽車駕照，因為在越南考駕照可能要花3個月以上的時間，聽說臺灣只要1個月就可以考取到，如果有汽車駕照，以後也許能回越南當司機賺更多的錢。

▲ 阿孝與妻子透過通訊軟體對話，並畫圖給妻子傳情。照片來源/阿孝

▲阿孝與妻子透過通訊軟體對話，並畫圖給妻子傳情。

臉書上全黑的大頭貼，是越南移工的遠距弔念

在Facebook社交軟體上，偶然會看到越南朋友突然換上全黑色的大頭貼，代表的是親友過世，有一位越南移工朋友阿商，來臺工作擔任移工六年多的期間，分別歷經父親及母親分別離世。三年前他在工廠工作時，臨時接到越南家人通知父親離世，在工廠的同意下，身為長子的他，馬上坐飛機回越南家鄉治喪。但沒想到今年疫情期間，在臺灣工作的他，又接獲年邁母親過世，沒辦法回越南的他，只能在臉書弔念，留下兒子對母親追思的文章。

▲照片來源/ 阿商臉書 ，經當事人同意張貼。
中文註解：「對不起媽媽，我是不孝的孩子，兩年拼命在他鄉，到現在我很想回去，但媽媽我沒辦法馬上回去。所以我只能哭和希望媽媽原諒我這個不孝的小孩。」

移工離鄉背井，團聚的那一天在哪？

其實外籍移工在臺灣生活，總是會錯過家裡發生的大小事，比如說家裡婚喪喜慶，身在臺灣的他們，只能透過視訊或家裡的人臉書直播瞭解近況。

移工有著三年的勞動契約牽絆，來臺後可能背負龐大的仲介費，領著基本工資，及用時間及勞力換取的加班費，背負著臺灣產業背後重要的勞動力。移工擔心請假可能會影響工作安排，生病了也不願意讓遠方的家人知道。

問了身邊的移工疫情下有什麼影響嗎？ 因為平常生活就很少有自由感的他們，他們感到可能沒有太大的影響。

但最大的束縛依舊是無法返鄉的掛念，如果可以在家鄉工作，誰願意離鄉背井呢？

而離鄉的背後，有著獨自在異鄉堅強的意志力。願兩國政府間及雇主能更友善重視移工的權益，全球新冠肺炎能夠趨緩，讓獨自在外打拼的異鄉人都能與家人平安團聚。

▲ 越南移工義安省同鄉人，在臺的合影。照片來源/阿雄。圖為警戒前拍攝。

▲越南移工義安省同鄉人，在臺的合影。

【作者資訊】
作者：松鼠媽咪
土生土長的臺灣人，因為喜愛東南亞文化而嫁給越南人，開始學習越南語及推廣越南文化，希望臺灣未來能有更多友善多元的移民移工交流平台。
Facebook：越南移工的私房料理
Instagram：vietnam_food_in_taiwan

原文取自【善耕365公益媒合平台】《父親節就快到了，在台移工爸爸的回家之路，卻是如此遙遠？》
 

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