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善耕365／走訪泰北斯里蘭卡　公益界不老頑童—鄧爸

▲鄧爸

身兼3個組織工作（高雄市團康訓練協會、臺灣世界青年志工協會、落花生表演劇團），近 30年來號召台灣人到海外服務，在泰北服務了20年，斯里蘭卡服務了8年，也成立劇團在台灣到處義演，這些都是為了服務弱勢及台灣的青年，讓我們一同了解這位故事說不完的終生志工—「鄧爸」的故事。

文／善耕365、 圖／鄧爸 提供

人稱「鄧爸」，從軍校連長到海外服務的豐富旅途

本名鄧繼雄，現年68歲，已是2個孫子的爺爺，仍不斷在南臺灣跑跳，到處推廣助人，深耕台灣青年教育及海外服務，認識他的人都會這樣稱呼他「鄧爸！」。點開鄧爸的臉書，他在自我介紹寫著：「我是一個快樂的傻瓜，也是終生志工！」在訪談過程中，不時感受到他的活力與熱情，充滿能量的向我們娓娓道出他的豐富旅途。

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鄧爸說起年少時期，在1971年遇到中華民國退出聯合國，年輕氣盛的他毅然決然投筆從戎報考軍校，並在陸軍官校受到很多磨練跟訓練，金門、馬祖都服務過，軍中的生活一直當到連長。在退伍後報考中華電信，被分派到台東地區，因而接觸了偏鄉，與當地的原住民結識，也喜歡上原住民的文化。

▲ 年輕時從軍的鄧爸。圖/鄧爸提供

▲年輕時從軍的鄧爸。

不過派駐終究有時限，從台東回到高雄後鄧爸總感覺無法適應，當時受朋友的邀請加入救國團的康輔班，他說：「起初完全不懂，沒想到一去了後，就整頭熱栽下去。」

說起那個年代，鄧爸仍記憶猶新，團康活動在當時相當盛行，個性活潑的他跟著團隊到處跑來跑去，投入很多的心血學習，從中學到許多辦活動的經驗。但救國團後來逐漸式微，鄧爸覺得當時一起打拼的夥伴就這樣散掉，相當可惜，心想應該要召集這群人持續為社會做點事，於是這樣的想法漸漸萌芽…

九二一大地震後，傳遞助人的力量 　

鄧爸談到在早期其實沒有「志工服務」(Volunteer) 的觀念，只有「義工」一詞；當時的義工就是到育幼院、養老院協助，服務很單純。那時鄧爸也在摸索，思考著如何助人，如何組織整合更多人，透過辦活動來長期為社會服務。

不久後就遇上驚天動地的九二一大地震 「那時我看見各國救難隊挺進台灣救災，在現場日本救難隊的領隊是一名年輕女性，她帶領眾人義不容辭的投入救災工作。」 儘管時隔多年，那救災的畫面仍讓鄧爸印象深刻，並深深被那股助人的力量鼓舞。

「當時，我就想，那我們呢？ 台灣的年輕人能不能也像他們一樣，挺進國際需要服務的地方。」 之後，鄧爸便帶著這股力量，展開了海外的志工冒險。

荒蕪、複雜、無法言說的感動— 我在海外服務的那些事

九二一大地震發生後的隔一年，鄧爸就號召夥伴前往海外服務了！因為懂得舉辦活動，當時泰北有學校落成，他就去協助籌備創校典禮的各項活動。憶起當時他說：「當時的泰北是什麼都沒有，什麼都是零，從舞台搭建、典禮流程、活動設計等等，在執行上有非常多困難，但是還是轟轟烈烈地完成了！」在20幾年前的泰北，當地的荒蕪不是外人能想像，邊境複雜、歷經政治上的風暴，起初有些路段，鄧爸還是騎馬才進去的。

鄧爸完成了創校典禮這不可能的任務後，名聲就在泰北傳開，當地有其他地方希望他能去幫忙，因此開啟連續20年的服務故事。

後來鄧爸組織了「快樂種子文化訪問團」，號召志工協助每年的「泰北三二九反毒青年運動嘉年華」，此嘉年華舉辦各項運動賽事及文藝競賽方式，鄧爸與其他來自臺灣的志工朋友包辦舞台工作，從前台的主持、評審接待至後台的工作人員（舞監、DJ 音控、選手報到、催場、攝影錄影…等），有各種接連不斷的任務要完成，可說是相當盛大。

海外服務除了透過舉辦活動來凝聚當地各村莊的向心力，也會做貧困戶的訪視，更加深入村莊，了解當地的文化脈絡。對鄧爸來說，每一次服務都是感動的故事，透過海外服務，也為當地帶入新的知識，並改善當地的生活。

哪一次的服務最印象深刻？ 鄧爸答：「不能這樣說，對我來說每一次都是最印象深刻的，都是獨一無二的。」

▲2016泰北三二九反毒青年運動嘉年華，號召30、40青年海外服務，長途的拉車，食衣住行都是考驗。圖/ 台灣世界青年志工協會提供

▲右:鄧爸，2016泰北三二九反毒青年運動嘉年華，號召30、40青年海外服務，長途的拉車，食衣住行都是考驗。（圖／ 台灣世界青年志工協會 提供）

 「完成任務，掌聲屬於當地，我們帶走回憶就好…」

鄧爸領導多年的海外服務，遇上各式各樣的人，也擁有著一顆包容的心，他強調：「做國際服務不是去搶地方的鏡頭跟主導權。出發前，要事先做好完善的計劃，所做的服務是當地能夠接受的，不是強帶自己的價值觀過去，畢竟面對文化上的差異要考量的層面就很多，主角是在當地，不是自己。」

談及服務的理念，鄧爸覺得部份國際服務團隊有時會忽略了這個核心，完成任，看見當地能獨立運作後，就把成果留在當地，繼續轉往下一個地方服務，「服務終究有終點，掌聲留給當地，我把回憶帶走就好！」他如此的說。

鄧爸不只在泰北服務，也到斯里蘭卡各個村落及學校，從事文化交流及基礎建設等任務，一去也是連續去了8年的時間。

▲在斯里蘭卡服務，為學校彩繪、教學、搭建設施。圖/鄧爸臉書

▲在斯里蘭卡服務，為學校彩繪、教學、搭建設施。

關注弱勢兒童，也心繫台灣青年發展！

鄧爸會向每位想要海外服務的青年說到：「你們要先帶好台灣的孩子，你才能出發！」 要跟著鄧爸一起前往海外服務也不是那麼容易，每年前往海外服務前，鄧爸舉辦「小甲蟲突擊營」為想前往海外服務的大專院校青年們進行行前考驗，這個營隊讓高雄弱勢小朋友免費參加，弱勢小朋友也是青年們要懂得如何服務的對象。在這三天兩夜中的營隊當中，青年必須從中學習如何服務孩子、帶領的技巧，及嘗試各種野外挑戰，有單索、雙索、滑降、漆彈射擊等。

▲小甲蟲突擊營。圖/ 高雄市團康訓練協會 提供

▲小甲蟲突擊營。（圖／高雄市團康訓練協會 提供）

除了海外的服務，鄧爸也帶領青年們走入台灣偏鄉社區、部落，透過彩繪社區活動，每次服務留下的不僅是美麗的社區彩繪，也為當地注入新氣息。（至今已服務過：高雄多納部落、屏東榮昌社區、後庒社區、洽興社區、內埔鄉隘寮社區、高雄市六龜區中興社區等等）

▲彩繪社區活動

▲社區彩繪中。（圖／台灣世界青年志工協會 提供）

訪問過程中，鄧爸時時掛念著台灣年輕人的發展，熱血的說著「年輕人如果不好的話，國家就完了吧！真的太重要！」 所以鄧爸希望青年透過各種服務，增加視野，讓青年們對於志工服務，不只是停留在學校服務的階段，而是能成為終身志業，懂得持續為社會付出。

「要讓年輕人們盡可能地去擴大眼界！才能勇敢面對未來的挑戰。」鄧爸也招攬青年加入他所創立的「落花生表演劇團」到各地義演，大專院校的青年們，在認識了鄧爸後，開啟的服務之路可說是相當豐富。

在十幾年前，與鄧爸一起前往泰北服務的留靜鴻，目前在自閉症的社福機構擔任主任，她回憶起那段海外服務的經驗，對她來說相當美好及重要，也不時說著鄧爸的活力與能量是及如何感染他人投入服務。

鄧爸說：「我只是一個階段陪伴者。如果這些年輕人日後有什麼成就，那也是他們自己的努力！ 」

我要做到死！ 人生如戲，要活得帥活得有價值！

不管是海外，還是台灣在地的服務，從籌備到執行其實相當繁瑣，行政工作也相當浩大，但儘管已近70歲，鄧爸並不打算停下腳步，他說：「活了那麼多年，從未歷經像現在這樣的時代，變化是如此劇烈，許多美好的東西一下就被改變。」因此，在這樣困難的時代裡，鄧爸表示他更要堅持下去，去相信人的善，並傳遞正向的情感。

只要時代在走，鄧爸就會持續身體力行的站在現場，與青年並肩，投注希望，期盼台灣的未來更好。他笑說：「我才68歲，我要做到死！ 人生如戲啊！要活得帥活得有價值！」

▼指導劇團活動中的鄧爸。

▲ 指導劇團活動中的鄧爸。圖/鄧爸 提供

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