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他曝這家餐廳「父親節出大包」：吃了一肚子氣！　網看店名驚：很嚴重

▲有民眾在鼎泰豐取餐的踩雷經驗，引起網友熱議。（圖／翻攝DCARD）

▲有網友分享在父親節到鼎泰豐取餐的「踩雷經驗」。（圖／翻攝DCARD）

記者邱晟軒／綜合報導

昨（8日）父親節，雖然面對豪雨襲擊以及擔憂群聚，但全台各地餐廳仍出現聚餐人潮。不過，就有一名網友分享自己在父親節去鼎泰豐領餐的踩雷經驗，直言「花費1800元餐點結果是這樣的品質，絕對不會再下訂！」貼文一出，立刻引起許多網友熱議。

有網友昨日在Dcard以「令人失望的父親節晚餐」為題發文表示，「今天是父親節，晚餐想說吃鼎泰豐慶祝，因此下午5：00先在預約平台上訂餐點，上頭標註7：15可以拿，當時提早6：45到店，店員說，『為了讓客人可以拿現煮的食物，因此還是要等到7：15才可以拿餐點』，但請我們先結帳。」

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原PO傻眼指出，「但等到7：14到現場時，店員卻告知『抱歉，我們東西送錯給別人了，小菜也沒有了，我們馬上緊急幫你們製作，要再等20分鐘』。而現場等待時間是30分鐘。」

▲有網友分享在父親節到鼎泰豐取餐的「踩雷經驗」。（圖／翻攝DCARD）

▲有網友分享在父親節到鼎泰豐取餐的不愉快經驗。（圖／翻攝DCARD）

他氣炸表示，「最後結果是7：40分才拿到餐廳，從五點預訂到實際拿到餐點共歷經2個小時40分鐘，第一次外帶會有如此不愉快的經驗，以為有得過米其林的店會有一定的品質和服務，結果卻是吃了一肚子氣！」

原PO認為，「等的久就算了，還會送錯餐點，令人瞠目結舌，對方還問拿著號碼單的我說『你們是不是已經拿過餐點了？』整個流程令人質疑，總共花費1800元餐點結果是這樣的品質，絕對不會再下訂。」

原PO文末表示，「店家的補償方式是送小包子，但重點是，我們想要的不是包子和道歉，而是良好的服務與品質！」

▲有民眾在鼎泰豐取餐的踩雷經驗，網友紛紛熱議。（圖／翻攝DCARD）

▲有民眾在鼎泰豐取餐的踩雷經驗，網友紛紛熱議。（圖／翻攝DCARD）

貼文曝光後，引起許多網友熱議，紛紛表示「你可以打去他們客服！這對他們來說是很嚴重的疏失，會被檢討」、「你可以客訴，他們店內會有一陣海嘯」、「鼎泰豐這樣是很大的烏龍耶！會不會是新人手忙腳亂搞錯呀」、「鼎泰豐也會這樣喔（驚）」、「鼎泰豐真的很吃服務，也才有今天這樣品質的成績」、「才補償包子也太隨便，何況是父親節欸」、「鼎泰豐這樣真的是出大包欸應該要客訴」。

還有前店員特別指出，「我之前在總公司待過，你如果打去總公司客訴，他們店裡所有人都會被檢討一次，而且還會被記過，是很嚴重的那種檢討，不會草草了事，根據我對鼎泰豐的了解，這次的疏失真的非常嚴重」；不過，也有部分網友認為，「能理解原PO心情，但疫情解封又遇到節日，還是辛苦所有服務業了」、「店家已經誠意道歉跟補償了，坦白講客人多，難免會出錯，服務業真的辛苦！」

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