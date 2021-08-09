核二廠跳機控制室「監視器沒錄到」　賴品妤怒嗆台電破壞信任

▲核二廠。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林銘翰／台北報導

核二廠2號機上月因一把椅子觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外，立法院經濟委員會9日赴核二廠考察，立委要求提供監視器畫面，台電聲稱監視器沒有錄影功能，引來民進黨立委賴品妤痛批，台電沒有善盡與民眾溝通的責任，直言台電破壞與民眾間的信任。

核二廠2號機7月27日急停，原能會指是有人員誤觸開關導致，國民黨立法院黨團質疑，這種說法是否是為了要掩蓋事實、害怕被追究責任，原能會、台電必須給全民一個說法，經濟委員會召委、國民黨立委孔文吉8日安排考察行程，並邀請經濟部長王美花、原能會副主委劉文忠等人出席。

經濟部在報告中說明，在7月27日上午6時32分，控制室值班人員在移動座椅時不慎碰觸壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉，經台電公司評估大修機組已歸隊，加上水情已改善，水力發電能力提供，跳電後當天供電無虞，電力仍維持穩供。

對此，核二場所在地的民進黨立委賴品妤表示，台電的回應越聽越謎樣，自己也很少看到考察有這麼多立委出席，代表台電的檢討報告並不完整。

賴品妤說，核電議題在自己的選區不僅只是議題，也是當地民眾的生活，她認為台電沒有善盡與民眾溝通的責任，更直言台電是在破壞民眾間的信任，希望台電能夠深切的檢討。

國民黨立委陳玉珍表示，椅子的扶手並不是很高，為何可以碰到保護蓋令人質疑，要求提供事發當時錄影帶還原現場。

國民黨立委洪孟楷則抨擊，連便利商店都有錄影，核電控制室竟沒有錄影，不可思議，核電廠怎連便利商店都不如。

台電則當場提出四點改善隔離防護措施：第一點為加強人員的訓練、第二點是紅線管制區內增設紅外線感應偵測儀、第三個是控制操作盤面上增加安全防護桿，並且把關鍵的開關改成有磁吸性的壓克力保護罩，最後是把造成這次大烏龍的移動式椅子改成固定式的。