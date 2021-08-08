霧台佳暮大豪雨掏空路基！驚悚畫面曝　鄉民感受大雨神可怕

▲霧台鄉佳暮村路基被沖毀 。（圖／台電屏東營業處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流帶來豪大影響，造成屏東縣霧台鄉佳暮村、三地門德文村等部落共390戶停電，台電人員冒雨挺進搶修，惟見道路地基被掏空，道被坍方及龜裂現象，令人怵目驚心，雖交通中斷，搶修人員克服困難，逐步搶修縮小停電範圍。

原盧碧低氣壓過境台灣，屏東縣霧台、三地門、瑪家等原鄉帶來超大豪雨，其中霧台的佳暮更超過600毫米，造成距佳暮不遠的大武村，霧台至大武的聯絡道為唯一對外交通，土石沖刷到路面，交通中斷，成為孤村。佳暮、三地門鄉德文、大社等部落約390戶停電。

8日，雖低氣壓遠離，但屏東仍下起間歇性豪雨，不但三地門、新瑪家等原鄉下了超過216毫米以上雨量，墾丁貓鼻頭也下了超過200毫米，雨勢驚人。

台電人員一早冒雨入山進行搶修，發現有的道路被大雨掏空路基，柏油路面被沖刷成不規則狀裂痕、有的整片掏空，怵目驚人的畫面，逐步呈現，也讓感受到昨天大雨的威力。

台電屏東營業處人員表示，佳暮地區約52戶，及三地門鄉德文、大社地區約338戶停電中，雖道路阻斷無法通行，搶修人員仍想辦法搶修，其中佳暮部落已完成送電，德文、大社部落部分，搶修人員進到坍塌處前剪跳線，逐步排除事故，縮小停電範圍。

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