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驗孕兩條線　醫卻說「胚胎沒心跳」妻淚崩！他心疼：更加珍惜當下

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊元慶 無法取代的溜溜球）

▲楊元慶一家三口。（圖／翻攝自Facebook／楊元慶 無法取代的溜溜球）

記者施怡妏／綜合報導

今天是溫馨的父親節，不過溜溜球好手楊元慶分享一個悲傷的故事，六月時老婆驗出兩條線，有了第二胎，經婦產科醫師檢查後，認為胚胎沒有發育，必須做手術拿掉，老婆回家後傷心大哭，原本預計要做手術刮除未長大的胚胎，不過在手術前胚胎自己排掉了，經歷這件事他更加珍惜當下，也希望兒子可以平安長大。

「這是個壞消息、也是個好消息！」溜溜球達人楊元慶昨日晚間臉書發文，老婆六月時驗出有了第二胎，隨即安排產檢，醫生卻說胚胎沒有發育，老婆回到家後止不住淚水崩潰「好險她連心跳都還沒有」，他抱著老婆突然意識到，「其實雪茹也很期待我們能擁有第二個孩子」。

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原本預定7月中要做手術，刮除未長大的胚胎，不過在手術前胚胎自己排掉了，後來有去婦產科做後續追蹤，也有吃小產的調理餐，「雪茹現在身體狀況已經好了很多，請大家不用擔心」。至於會不會有第二胎，他表示不強求，也請大家不要再追問。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊元慶 無法取代的溜溜球）

▲楊元慶與兒子楊硯。（圖／翻攝自Facebook／楊元慶 無法取代的溜溜球）

本來以為過了一個月已經釋懷了，但文章寫著寫著，還是不爭氣的哭下，他表示，經歷過這件事，夫妻間更尊重彼此的想法，也更珍惜身邊唯一的兒子，「只要他平安長大，就是我們最大的幸福，好歹我除了當個好爸爸之外，也能當個陪他玩的好哥哥啊」。

此外，他也謝謝那位曾經路過家門的天使，「謝謝妳的離去讓雪茹不用忍受手術之痛、讓我們更加珍惜當下，一起大笑、一起大哭、 一起享受這個疫情下的人生，無論一個孩子、還是兩個孩子，我都會盡力當一個好爸爸，祝自己與全天下的爸爸父親節快樂」。

貼文一出，許多網友在底下留言安慰，「有緣就會再來的，祝福你們健康平安」、「絕對相信這位小天使會回到你們身邊！」楊元慶稍早也發文表示，「今天是父親節，也是雪茹農曆生日，是值得開心的一天，起床發現有很多私訊及留言，感謝大家的關心與祝福，大家都要健康快樂喔」。

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