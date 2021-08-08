港湖女神分享美食遭歪樓「平底鍋」　高嘉瑜認了：平常沒注意保養

▲高嘉瑜在臉書分享韭菜盒美食。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者林銘翰／台北報導

今天是父親節，民進黨立委高嘉瑜在臉書分享美食，卻被網友發現「平底鍋」有亮點，讓人不禁一秒聯想起她的枕頭，果然是個很念舊的人。對此，高嘉瑜表示，這個不沾鍋她很早就買了，只是平常沒有注意鍋子的保養，自己會趕快把這個鍋子換掉，「鍋子不是重點，重點是韭菜盒超級好吃」。

高嘉瑜8日中午在臉書表示，父親節就從超好吃的韭菜盒開始，高度還原、美味度接近100%，不用加一滴油、不需廚藝，只要會開火，將冷凍的韭菜盒直接放上平底鍋，兩面各煎10分鐘，熱騰騰、超美味的韭菜盒立刻上桌，並直言這是爸媽都開心的美味，祝大家父親節快樂。

對此，高嘉瑜受訪時表示，今年因為疫情的關係，所以爸爸們特別辛苦，不僅要照顧家庭，還要在外面負擔經濟，所以要特別給爸爸一個擁抱、祝福爸爸。

高嘉瑜透露，今年父親節她也提早回到基隆，跟父母親一起度過，並且在今天煎了一個韭菜盒，沒想到大家對她的鍋子非常有興趣，其實這個鍋子很早就買了，「它是一個號稱不沾鍋、非常便宜的鍋子」，但是自己平常下廚的機會比較少，所以並沒有注意鍋子的保養及清潔。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



高嘉瑜說，很多人覺得這個鍋子非常破舊、很像青銅器時代，甚至認為跟她的枕頭不相上下，「因為我平常比較沒有注重鍋子，沒想到引起大家這麼大的關注跟迴響」，甚至有很多人擔心自己的健康，因為認為這個不沾鍋的塗層已經漸漸磨損掉。

高嘉瑜笑說，其實她只是想吃個韭菜盒，平常也會用這個鍋子煎荷包蛋，只是真的很少有機會下廚，所以才會看起來非常破舊，可能因為疫情期間煮的機會比較多，自己也會趕快把這個鍋子換掉，希望讓大家看到一個煥然一新的鍋子，並提醒大家還是要注重吃得健康。

此外，高嘉瑜也不忘再次推薦，這是她在內湖非常喜歡的一家韭菜盒，自己之前選舉掃街直播時，也都有跟大家推薦過，沒想到意外發現竟然有冷凍的韭菜盒，可以直接放在鍋子上間，甚至不用一滴油、各煎10分鐘，就可以還原美味好吃的韭菜盒。

高嘉瑜大讚，冷凍韭菜盒還原度接近百分百，完全不會有自己煎的感覺，就好像在現場買到剛煎好的，她認為韭菜盒一定要熱騰騰、剛煎好才是最好吃的，「鍋子不是重點，重點是韭菜盒超級好吃跟美味」，所以再次推薦給大家，也祝大家父親節快樂。