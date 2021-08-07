虎林雞肉攤商確診「Ct值32」　黃珊珊：他打過疫苗、5次PCR陰性

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府衛生局7日公布案15874確診個案足跡，副市長黃珊珊透露，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，為路邊攤商，他確診前已做過5次PCR都為陰性，是比較特別案例，但目前該案接觸者都已匡列，不用太恐慌。

針對案15874，黃珊珊7日下午在北市記者會上表示，該案為虎林市場販賣雞肉攤商，是一個路邊攤商，目前這案例特別的是，其實他7月10日已打完疫苗，當時因北農問題，整個全台批發市場做了PCR，所以他在7/1、7/2、7/8、7/14、7/21都在新北家禽市場批貨，做了5次PCR檢查，且都是陰性，8/5按原例每周都做檢測。測出陽性，現在已經在做檢測抗體。

黃珊珊說，主要在於，該案批貨的時候，每周都有檢測，這次測出Ct值32，認為可能需要了解感染源，所以目前匡列8個家人、接觸過攤商18人，總共26人都安排採檢，結果還沒出來，攤位也會在3天休業後，旁邊九宮格也匡列，如果購買雞肉攤民眾覺得身體不舒服，可到忠孝院區預約做免費篩檢。

黃珊珊表示，我們認為這案子比較特別，但不用太恐慌，目前接觸的都匡列了。

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