快訊／北市第五梯次還有1.6萬名額　柯文哲：都是莫德納快預約

▲柯文哲主持防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市7日僅新增1例確診個案。市長柯文哲表示，目前北市疫苗接種率46.9%六都第一，第五梯次的疫苗施打開了7萬3650的接種量，目前僅了5萬6958人預約，大概還會開放預約到8月9日中午，如果有接到通知可以預約的就快去預約，這批應該還是打莫德納。

台北市長柯文哲說，目前在台北市疫情是在控制之中，但疫苗還是最終解決方案，現在台北市疫苗已經打到46.9%，不過這是打1劑的，打1劑對原始的新冠肺炎病毒影相當保護力，但如果遇到印度變種的話就不敢說保護力很好，但只要邊境管制做好不要讓印度變種進入台灣的話，第1劑已經50％左右，可以先應付，疫情可以新當成度的控制。

柯文哲接著說，目前疫苗接種完全是中央接管，台北市是提供施打名額，台北市第五梯次開了7萬3650的接種量，到昨天下午已經預約登記了5萬6958人，不曉得為什麼還剩下這麼多名額，所以大概還會開放預約到8月9日中午，如果有接到通知可以預約的就快去預約，這批應該還是打莫德納。

另外，柯文哲也說，台北市下禮拜的專案施打，主要對象是是補教業者，還有過去在長者專案裡沒有上網預約的，可以透過民政局的電話預約，1萬7千人左右，會集中到花博爭艷館去打。