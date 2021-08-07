日捐台疫苗北市府有功？　柯文哲駁：到底想帶什麼風向

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體報導，台北市政府顧問許富舜曾代表北市府向上海復星洽購BNT疫苗，且為取得對方信任，聲稱自己促成日本捐台灣AZ疫苗。對此，台北市長柯文哲7日下午表示，不曉得在報導什麼，5月台灣疫情突然爆發時沒有疫苗，北市府從很多管道詢問有沒有可能買到疫苗，故事就這樣，不會說日本送疫苗是北市功勞，「到底想帶什麼風向？」

柯文哲7日下午主持北市防疫記者會，在媒體提問時，被問到許富舜說市長曾要他接洽上海復星談自購疫苗，當時他是請託日本福岡市政府的友人透過管道去說，接著日本就送台灣疫苗，這是真的嗎？日本捐台灣疫苗是許富舜有功嗎？還是市長覺得自己有功？

柯文哲表示，像這種新聞都不曉得在報導什麼，5月份的時候，台灣疫情突然爆發，當時又沒有疫苗，作為台北市政府，一定是從很多管道，到世界各地去問有沒有可能買到疫苗，故事就這樣；台北市政府跟福岡市政府，因為過去新創產業有來往，自己跟福岡市長也常書信往返，就這樣而已，純粹是當時疫情很嚴重，北市透過管道問有無地方能買到疫苗。

柯文哲說，「我們會說日本送台灣疫苗是我們的功勞嗎？我們不會講這種話」，常常讀了報導，也不曉得在報導什麼，到底想帶什麼風向？常常搞不清楚，連當事者都不知道是什麼意思。

媒體追問，當時接洽上海復星為何沒有成功？是因為沒有政府的授權書嗎？柯文哲聽聞後，略顯不樂地反問，「妳認為我們去買會比慈濟更快嗎？會比台積電更快嗎？所以咧？講完了。」

另外，針對北市副市長蔡炳坤昨稱北市府確定自購買疫苗，且北市議會也支持一事，媒體詢問「這樣就可以買到嗎？是不是副市長有幫忙牽線中國醫藥大學來協助採購？」

蔡炳坤回應，近期會對自購疫苗召開專家諮詢會議，做政策決定，一旦確定要買，就要編進年度預算，如此就須經過議會支持且通過，下一步才能進行採購，北市會努力達成目標；至於購買管道，一定是評估、準備過程中都要具備的。



而是否有跟中國醫藥大學在採購疫苗上有聯繫？蔡炳坤說，徵詢各方管道，各方也提出很好的接洽對象，這部分只要在流程上確定後，就會對外說明。