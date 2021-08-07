因應豪雨開設二級一階應變中心　黃偉哲親自視察運河、鹽水溪水位

▲台南市政府開設二級一階應變中心，市長黃偉哲指示相關補救及預防措施，並親自視察運河、鹽水溪水位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



近日受西南氣流影響，台南降雨明顯，連日豪雨，台南市政府7日上午8時許開設二級一階應變中心，由台南市長黃偉哲指示相關補救及預防措施，並親自視察運河、鹽水溪水位。





黃偉哲表示，天氣許可下，請工務局及道路業管單位儘速進行受損柏油路面修補及道路搶修，另外，目前疏散撤離四區－六甲區、龍崎區、楠西區、白河區19人，1人依親共20人。





黃偉哲隨即親自視察運河及鹽水溪，他表示水面上有很多雜枝，水色是土黃色的，代表上游可能有一些土石沖刷，希望不要造成很大的災損，他指示工務局及農業局對道路的坑洞及作物的損害，即時掌握災情，另外，盧碧颱風雖已轉成熱帶性低氣壓，鹽水溪的水位還是滿高的，所以希望大家還是要特別注意。





農業局表示目前農損面積812公頃，金額共3097萬，將儘速協助對接申請災害現金補助，並持續注意天氣放晴後的延遲性災損。





水利局表示，因應豪雨，水利局已分別於4日16時及6日10時通知各滯洪池轄管單位預洩降，以增加滯洪容量，57座抽水站皆已完成整備，皆至少1 人進駐，防水擋板已分配予14個易淹水區公所運用，總數1868片，另外也向水利署申請支援1000片防水擋板，將於7日上午抵達，屆時共有逾2800片可供使用，道路、住家或大樓地下室如有需求，可向區公所或水利局申請運用。

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