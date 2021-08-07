高雄山區24H狂下685毫米！溪水暴漲照曝光　陳其邁：已撤離2160人

記者蔡文鈴／綜合報導

熱帶低壓與西南氣流影響，全台下起豪雨！昨（6）日深夜豪雨狂炸高雄，市長陳其邁晚間九點立即二級應變中心，隨即宣布今（7）日提班停課，而這24小時以來，高雄市山區累積最大雨量就達685mm，造成多條溪水暴漲，他也立即與八軍團聯絡，盡快搶修協助撤離居民。

▲高雄甲仙楠梓仙溪水暴漲，市長陳其邁視察災區。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）



陳其邁透過臉書向外界報告高雄目前狀況，照片中的甲仙楠梓仙溪水暴漲，滾滾溪水挾帶著大量泥土相當怵目驚心。他一早也六龜新發里、中興里視察災情，關心需先撤離的市民，也持續掌握新發、荖濃，台20線、寶來狀況。

陳其邁說，有里長告訴他「八八風災後還沒有看過這麼大的雨量」，且山區、低窪地區，包括甲仙楠梓仙溪已經有多條溪水暴漲，水位逼近路面。

陳其邁表示，已與八軍團指揮官聯繫，八軍團現已開始提供搶修搶險，及必要撤離協助。並和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌通話，報告高雄目前情況，市府已加強戒備，團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況。

陳其邁指出，受到連日降雨影響，高市強制撤離（含預防性撤離）計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。也請市民朋友避免外出，有緊急狀況請撥打119或1999，市府團隊將儘速排除。