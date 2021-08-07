屏東佳暮村517毫米雨量全國之冠　大園橋下有人受困爬樹上求救

▲雙園大橋五房段高屏溪水暴漲，2人受困，警、消救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受到熱帶性低氣壓及其外圍環流暨西南氣流帶來大豪雨影響，造成屏東縣多處道路坍方、路樹倒塌，有人家裡積水超過30公分，有人受困高屏溪中及停電，相關單位已分別進行搶救。

受熱帶低氣壓及季風影響，屏東縣今日凌晨狂風大吹，下起傾盆大雨，根據中央氣象局雨量資料，今(7)日凌晨迄早上10時半，屏東縣霧台鄉佳暮村已下了517毫米以上雨量，為全國之冠，另新瑪家下了421毫米，三地門下了372毫米。

瑪家鄉佳義村達紅色警戒，鄉公所今天早晨7:30開始撤離居民，軍方及公所負責收容所的人員已經就位（地點：佳義社區活動中心）第一批撤離人員為第一鄰到第四鄰居民，預計320人。

而每逢大雨必淹的林邊鄉台17線261公里嗂仔口橋北上路段路面淹水過深，管制車輛通行；鹽埔鄉大仁東街有民宅積水，警、消協助住戶4小1大人撤離；高樹鄉泰山村也有住戶受困，警消前往協助脫困。

▲▼林邊鄉台17線261公里嗂仔口橋北上路段管制。



萬丹鄉萬丹橋北方高屏溪床及雙園大橋下五房段分別有3人受困，其中雙園大橋下還有民眾爬上樹待援，經消防隊會同轄區警方以橡皮艇搶救上岸；而霧台鄉大武村、潮州鎮等地區均傳出停電訊息。

泰武鄉佳平村沿山公路往泰武鄉公所第一個髮夾彎處有土石滑落車道，影響通行，高樹鄉屏185縣道2K+500目前無法搶通，必須全線封閉。

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