台南爆26條紅黃色土石流警戒　強降雨再逢大潮急撤百戶居民

▲台南市此波降雨熱區主為山區，強降雨期間適逢大潮，白河、東山、楠西、南化區土石流警訊發布中，共5條紅色警戒、21條黃色警戒，玉井、白河等分局協助預防性安全撤離百戶住民以確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市此波降雨熱區主為山區，強降雨期間適逢大潮，白河、東山、楠西、南化區土石流警訊發布中，共5條紅色警戒、21條黃色警戒，台南市長黃偉哲指示各災害防救編組單位務必提高警覺加強戒備，預先作好因應措施，其中玉井、白河等分局協助預防性安全撤離百戶住民以確保安全。

市府表示，依氣象局資料顯示，熱帶性低氣壓中心目前位於台南市北北西方200公里，7日將通過北部陸地，引進西南氣流，7日為西南氣流最強時期，最大時雨量40-60毫米，日累積平地150-200毫米，山區200-300毫米，除短時強降雨外，山區易有豪雨發生，沿海到平地為大雨接近豪雨。8日熱帶低壓通過台灣逐漸遠離、西南風速漸緩，最大時雨量30-50毫米，平地日雨量80-150毫米，山區100-200毫米，仍有短時強降雨機會，山區有大雨接近豪雨，沿海到平地減少至大雨等級。9日受西南風影響，最大時雨量30-50毫米，平地日雨量50-100毫米，山區50-100毫米，降雨量降至大雨等級。

台南市政府為因應豪雨可能帶來的災情，7日上午8時開設二級一階應變中心，由台南市長黃偉哲指揮相關救災及預防措施。台南市水利局統計7日凌晨至上午10時最大累積雨量白河區170.5毫米、主要降雨熱區多在白河區、東山區、南化區等山區。24小時累計雨量南化269毫米、白河265毫米及楠西 261毫米前3名都在山區。依中央氣象局資料，台南市今天上午有21條土石流潛勢溪流達黃色土石流警戒，分別在南化、東山、楠西及白河，南化玉山里5條達紅色警戒，正在強制撤離住戶中。

玉井分局指出，因豪雨達紅色警戒，玉井分局玉山所從6日下午4時至晚上7時配合南化區公所預防性安全撤離羌黃坑、柚子腳居民，共撤離36戶、42人（依親）。白河分局6日上午8時6分至晚上9時，配合由東山區公所人員，至東山區南勢里五叉溝部落執行土石流保全戶預防性撤離14戶20人，其中2人（1男1女）由區公所安排至江南渡假村收容，其餘保全戶均已自行撤離至楠西、玉井等地依親。

▲玉井分局指出，因豪雨達紅色警戒，玉井分局玉山所從6日下午4時至晚上7時配合南化區公所預防性安全撤離羌黃坑、柚子腳居民。

▲白河分局6日上午8時6分至晚上9時，配合由東山區公所人員，至東山區南勢里五叉溝部落執行土石流保全戶預防性撤離。

黃偉哲市長指示，在天氣許可下，請工務局及道路業管單位儘速進行受損柏油路面修補及道路搶修，另外，7日再進行疏散撤離六甲區、龍崎區、楠西區、白河區等四區19人，1人依親共20人。市府指出，會隨時掌握天候狀況，因應疏散撤離。

黃偉哲上午親自視察運河及鹽水溪，他表示水面上有很多雜枝，水色是土黃色的，代表上游可能有一些土石沖刷，他指示工務局及農業局對道路的坑洞及作物的損害，即時掌握災情，另外，盧碧颱風雖已轉成熱帶性低氣壓，鹽水溪的水位還是滿高的，所以希望大家還是要特別注意。

農業局表示目前農損面積812公頃，金額共3097萬，將儘速協助對接申請災害現金補助，並持續注意天氣放晴後的延遲性災損。

水利局表示，因應豪雨，水利局已分別於4日16時及6日10時通知各滯洪池轄管單位預洩降，以增加滯洪容量，57座抽水站皆已完成整備，皆至少1人進駐，防水擋板已分配予14個易淹水區公所運用，總數1868片，另外也向水利署申請支援1000片防水擋板，將於今(7)日上午抵達，屆時共有逾2800片可供使用，道路、住家或大樓地下室如有需求，可向區公所或水利局申請運用。

黃偉哲市長指出，7日受熱帶性低氣壓及其外圍環流及西南氣流影響，台南各地亦有短延時強降雨，也請留意局部豪雨等級以上降雨發生，沿海風強浪大且有長浪發生的可能，請市民多加注意。

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