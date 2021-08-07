9點停班、課「9點通知」太準時！PTT一看是這縣市：不意外

▲熱帶低氣壓外圍環流帶來豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

熱帶低氣壓（原盧碧颱風）外圍環流帶來豪大雨，預計今（7）日下午2點從竹苗一帶登陸，不少縣市陸續宣布停班、課。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文抱怨，苗栗縣政府的通知讓人根本來不及反應，9點開始停班停課卻準時9點通知，「你可能已經出門上班了，看到這個公告，你敢下班回家嗎？」

這位網友發文問卦「9點才告訴你9點停班停課？」文中貼出一張訊息截圖，只見兩則都是苗栗縣政府官方LINE傳的停班停課訊息，分別是9點通知「苗栗縣泰安鄉公所宣布8月7日9:00起泰安鄉停止上班、上課」，以及9:59通知「苗栗縣南庄鄉公所宣布8月7日10:00起南庄鄉停止上班、上課」。

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訊息內容讓原PO忍不住吐槽「什麼事情只要加上苗栗縣政府，就能給人一種不意外的感覺。9點通知9點停班停課、10點通知10點停班停課……」直問已經出門上班的人，看到公告到底該不該下班回家。

▲看到苗栗縣政府通知停班課的時間點，原PO忍不住吐槽。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有人也不禁吐槽，「很準時啊」、「一種睡飽才告訴你的概念吧」、「剛好壓線」、「風雨正大 突然下班更危險」、「苗栗國有苗栗國的玩法」、「笑死，上下班剛好一身濕，回家洗澡。」

不過，有網友則是認為，「啊就預測雨量沒達標啊」、「公所發布後程序就是要通報縣府，這也能怪縣府？縣府？怎不說公所發布太慢」、「預測不達標，實際達標或山區危險，有問題嗎？」

但原PO就說，泰安跟南庄都觀光鄉，民眾六日上班很正常，這樣的通知讓人更困擾，何況縣府2次發布時間都「剛剛好」，「不要用都市的想法來看，南庄那邊有山路，政府沒公布不敢休假，然後我朋友風雨間硬著頭皮騎山路上班。」