亡夫託夢「拿黃色護照」出遊　她比對紙車車牌驚：真的有那個世界

▲已去世的丈夫朋友夢到亡夫，對方夢醒後告知人妻該車的車牌，人妻比對紙車車牌後，發現幾乎相同，驚呼「真的有那個世界！」（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻1年前喪偶，日前為亡夫舉辦「對年」法事時，她準備了1輛紙紮車要燒給對方，沒想到近日丈夫的好友卻突然夢見丈夫，丈夫在夢中說準備開車出遊，還說朋友拿的綠色護照不能跟他一起出遊，朋友夢醒後告知該名人妻夢中該車的車牌，人妻比對紙車車牌後，發現幾乎相同，讓她相當驚訝，「原來真的有那個世界！」

該名人妻在臉書「靈異公社」發文，稱她的丈夫因意外已去世1年，日前舉辦完對年法事後的某天，丈夫生前的一名好友突然打電話給她，表示夢到她的亡夫來找他說話，夢中亡夫身穿體育服、短褲，拿著1本黃色護照，準備坐上1輛車牌號碼貌似為9998的轎車去玩。

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亡夫好友表示，他在夢中說也要與對方一起去玩，沒想到當他拿了自己綠色的護照時，亡夫卻說：「你的這本不能去啦！你還要很久才可以有我這本啦」，然後好友就醒了。人妻事後去看當時對年法事上，她準備燒給丈夫的紙車，發現紙車的車牌號碼居然為9898，和好友記得的車牌幾乎相似，讓她驚訝表示：「應該真的有那個世界！」

▲已去世的丈夫朋友夢到亡夫，對方夢醒後告知人妻該車的車牌，人妻比對紙車車牌後，發現幾乎相同，驚呼「真的有那個世界！」（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

其他網友看完後也留言表示：「因為祭祀的疏文多數是黃色的」、「我爸生前很愛的皮卡車，車牌也是幫他做成他原本的車牌，這樣下去他才認的出來」、「想起我和我哥燒給我爸的房子、車子、現金、金條、美金、刮鬍刀、HTC手機（他習慣用）、還有兩個管家、機車…老爸真的有收到」、「我記得我們當初燒給我爸黑粒仔 麻將 撲克牌 結果隔天做七，居然喊不回來」。

據悉，往生者「對年」意指「往生後1週年」，相傳人往生後要在陰間接受十殿閻羅宣判，全數通過就能重新投胎，「對年」正好是亡者到第九殿時，此時祭拜亡者替其頌經，可為亡者積累陰德，而往生者也會在對年時拿到親人燒的物品和庫錢。

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