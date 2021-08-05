電梯突直墜7樓！女童沉穩「安撫3弟妹」按鍵求救…網全讚翻

▲身為姐姐的小女孩求救後轉身安撫弟弟妹妹獲得網友讚賞。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

出門在外需注意安全，但當意外無預警找上門時，如何保持冷靜等待救援，往往便是存活的關鍵。大陸湖南省岳陽市上（7）月30日發生一起電梯驚悚事故，有4名小朋友搭電梯時遇到電梯故障，所幸當中較為年長的小女孩冷靜的即時按下求助鍵，並安撫一旁的弟妹，最終讓所有人都平安獲救。

根據《頭條新聞》報導，事發當時，有4名小朋友在搭乘電梯時，機器不知道什麼原因竟突然發生故障，整台電梯自8樓墜落到1樓，嚇壞電梯內的小朋友。透過影片可看到，4名幼童在電梯發生故障後皆相當害怕，所幸其中1名年紀較大的小女孩，立即冷靜的按下按鍵求救，隨後擁抱了一旁害怕的弟弟，摸著對方的頭給予安慰。

接著小女孩轉身再抱住另一名女童進行安撫，最後似乎是要彼此打氣，4人又擁抱再一起；隨後女童再度按下求助鍵，希望有人能發現並救出自己與弟妹。影片中小女孩臉上的表情顯示出其內心其實也相當害怕，但為了弟弟妹妹仍努力、堅強的模樣令人動容。所幸受困約半小時後，4人終於平安獲救。

新聞曝光後，不少網友紛紛讚賞該名小女孩，「自己也是孩子，還要安慰比自己更小的小孩，真的好棒」、「真的很棒了，能夠臨危不亂」、「好鎮定的小女孩」、「這個小女孩好棒及時按救援，而且還會安撫其他小朋友」、「真棒的小朋友，大人可能都做不到這麼好。」

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