遭婆婆虐死！她鬼月「找祖先」回來復仇　命理師出手「匾額猛砸」警告

▲媳婦生前遭虐，死後回來復仇。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

農曆七月鬼門開即將來臨，多數人對於老一輩流傳下來的禁忌、習俗等，抱持寧可信其有的態度。小孟老師表示，死者在鬼月法力更強，怨氣更深，曾遇過一個媳婦與祖先一起回來向婆婆復仇的案例；他也以個案奉勸大家，諸惡莫作。

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▲小孟老師在節目中分享案例。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

小孟老師在《震震有詞》提及，這名婆婆幫媳婦保高額保險，常常虐待媳婦就算了，還把媳婦的藥換成不好的，希望她快走，甚至潑水叫她起床；但媳婦因為太愛老公，始終忍氣吞聲，後來因肺炎離世。小孟老師直言，「我也是非常驚訝，照理說一般人早就離開了。」

小孟老師透露，之後婆婆在鬼月某天上山砍竹筍，砍著砍著竟莫名跌倒，結果鐮刀劃破手指頭、傷到韌帶，晚上還夢到媳婦與祖先一起回來找她復仇，嚇得趕緊請兒子去找老師幫忙。小孟老師說，「我才想著要處理，結果匾額就掉下來了，當下就知道這件事不能處理。」

▲媳婦與祖先一起回來復仇。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

後來他把個案介紹給其他同業，同時也建議該名婆婆改名、搬家；不料對方認為，自己並沒有做錯事，待情況好轉後，就沒把事情放在心上。小孟老師表示，沒多久就聽到說婆婆離世了；他有感而發，這個故事告訴大家，諸惡莫作。

●民俗說法，僅供參考。

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