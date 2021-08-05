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班機被取消！她買刮刮樂「打發時間」　竟幸運刮中2700萬

花832元中了2775萬。（示意圖／pixabay）

▲女子花832元中了2775萬。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都會將希望寄託在彩券上，若真的中獎，便一夕躍升億萬富翁，再也不用工作賺錢。美國51歲女子卡拉維拉（Angela Caravella）日前班機被取消，為了打發時間買了幾張刮刮樂，沒想到竟幸運中了100萬元（約新台幣2775萬元）。

根據《美聯社》報導，51歲卡拉維拉來自密蘇里州堪薩斯城，上個月因為班機被取消，因此跑去買幾張刮刮樂打發時間。卡拉維拉最後選擇一次拿回79萬元獎金（約新台幣2192萬元），在一瞬間成為千萬富翁，讓大家都相當羨慕。

卡拉維拉說，「在我的航班意外取消後，我有一種奇怪的感覺，加上覺得很無聊，因此我跑去買了幾張刮刮樂來打發時間，沒想到僅花30元（約新台幣832元），就這樣我刮中了100萬元（約新台幣2775萬元）。」

至於售出中獎刮刮樂的美國佛羅里達州坦帕某超市，將獲得2000元（約新台幣5.5萬元）的佣金。據了解，此中獎刮刮樂於2020年2月推出，共有155個100萬的最高獎金，和超過9.48億的現金獎勵。而佛羅里達州彩票代表則表示，自1988年以來，已有3000多人在參加佛羅里達買彩票後，成為百萬富翁。

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