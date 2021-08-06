「4生肖」鬼月易卡陰！命理師警告「注意3時辰」：當心遭上身

▲農曆七月鬼門即將在周日父親節開啟。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月即將到來，隨著鬼門開的日子愈近，有不少禁忌民眾也須注意，避免冒犯了看不見好兄弟。星座塔羅牌專家小孟老師就在臉書粉絲專頁發文，點出4個生肖的朋友最容易在鬼月遭好兄弟盯上，需要特別注意。

小孟老師在臉書粉專PO文表示，生肖屬老鼠、蛇、猴、豬的朋友，在農曆七月來臨時，容易卡到陰要小心注意。從命理角度出發，由於老鼠和蛇都屬於夜行性動物，通常在晚上才會出來活動覓食，又都比較喜歡陰暗潮濕的地方，因此自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到或者卡到。

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另外，因老鼠與蛇又特別喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，為此老師建議，這兩個生肖的人在鬼月時，最好不要前往海邊、河邊、山上等地區以保平安。

另外則是屬猴子的朋友，因為猴子大多居住在樹林中，而在風水學上，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人在鬼月恐容易生病感冒、身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

最後則是屬豬的朋友，因為豬待的地方大多都較汙穢髒亂，所以過往人們形容環境髒亂，常會說「你是住在豬圈喔！」這樣穢氣與煞氣當然也比較重，使得鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友須避開去環境髒亂之地或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

此外，小孟老師表示雖然現在仍屬夏季，但過了晚上7點，太陽下山後便進入了夜晚時段，陽氣轉弱，陰氣轉為旺盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此額外點出幾個容易聚陰的時間點，讓大家參考：丑時（1-3點）、戌時（19-21點）、亥時（21-23點）。

而出生時間在以下時間點的人也要注意，戌時（19-21點）、亥時（21-23點）、子時（23-1點），由於晚上出生的人在命理學來說也相對容易被煞到，鬼月也更容易招陰，因此在農曆七月的夜間，最好能早早回家，避免遭好兄弟纏上，惹來楣運。

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