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父親節恰逢鬼門開　命理師「一理由」警告：千萬別去水邊

▲▼ 河邊,水邊,戲水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鬼月將至，命理師提醒民眾，農曆七月沒事最好別去海邊、河邊等水域逗留。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今年的8月8日父親節，恰好碰上農曆七月鬼門開，民俗專家江柏樂提醒，農曆七月是民間俗稱的鬼月，也是好兄弟到人世間休假的月份，他提出了八大禁忌，並警告民眾，除了持續做好防疫，鬼月也最好別到海邊、河邊與溪邊等地方戲水。

江柏樂接受《三立新聞網》受訪時表示，在鬼月有一些必知的禁忌習俗，他列出了7大重點，包括不要去海邊、河邊、溪邊戲水；行經易發生車禍路段要小心；納骨塔、墳墓盡量避免經過；年輕人最愛的試膽活動最好先暫停。

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江柏樂強調，前面提到的這4大禁忌，清一色都是在防範這些容易「聚陰之處」，很容易會有像是「抓交替」或「卡到陰」的問題。有過「親身經歷」江柏樂就回憶，以前他的兩個女兒小時候，曾在農曆7月帶著她們去河邊玩，且附近剛好就有納骨塔，「想說有我在，鬼魂應該不敢亂來，誰知道後來回家還是發燒了」，後來還是經過民俗方式處理，才化解危機。

他並提醒，一般民間辦喪事時，火葬時間通常會選在上午或中午，但那時候，其實正好是鬼魂要休息之時，所以祂在火葬時，也特別容易被燒到，這時鬼魂通常會跑到溪邊、河邊求降溫，所以在鬼月時最好別到水邊玩，否則會比較容易卡到陰。

而提到鬼月的禁忌，江柏樂也提到，民眾最好也要避免子時（23：00）後出門，因為這時候陰氣正盛；另外在鬼月也不要隨意吹口哨、避免掛風鈴，以免吸引鬼魂；供祭品、燒金紙都必須誠心對待。

雖然國內疫情已趨緩，但在鬼月期間，江柏樂還是建議民眾，沒事盡量待在家裡，無論是民俗或防疫角度，都是比較安全有保障的。

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