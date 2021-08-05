郭台銘曝為在歐洲通行打BNT　林靜儀：證實沒打疫苗可出國

▲郭台銘在捷克打輝瑞-BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘3日晚間搭乘私人飛機前往歐洲，隔天在臉書透露，為了要在歐洲通行，他須取得一張歐盟證明，所以被安排去捷克布拉格一家購物中心接種輝瑞-BNT疫苗。然而，前民進黨立委林靜儀4日卻於臉書稱，郭台銘證實「沒有打疫苗，或沒有打特定廠牌的疫苗，可以出國」。

郭台銘4日晚間在臉書表示，他剛到歐洲第一個行程是在布拉格打疫苗，為的是需要取得一張歐盟證明，才可以接續歐洲行程，因此在歐洲同事安排下，到一家購物中心施打輝瑞-BNT疫苗，美劑大約35美元（約新台幣972元）；施打過程20分鐘、休息30分鐘即可離開，且結束後發一張歐盟通用的證明。

不過，林靜儀5日下午在臉書說，「倒是郭董證實了一件事：『沒有打疫苗，或沒有打特定廠牌的疫苗，還是可以出國。』重點是台灣內部疫情控制穩定受國際肯定。」

對於郭台銘稱讚在捷克購物中心接種疫苗是非常棒的施打體驗，林靜儀則說，先不論各國醫療制度、給付、執業資格及場所限制的法規，都有無法比擬優劣差異；台灣健保的精神是希望人民不需因病而貧，但因包山包海的給付，健保預算其實根本不足，最終的苛扣，與健保管理過程的「cost down」削價省錢心態，遑論更精緻與更有餘裕的醫療輸出。

林靜儀表示，如果大家願意多繳一點健保費，尤其是雇主，當然醫療資源，尤其健保預算會比較合理充足一點。

其實，歐盟為夏季旅遊推行「健康通行證」，民眾須提供PCR陰性證明、疫苗接種證明或新冠肺炎痊癒者證明等，其中一項證明自己對新冠病毒的免疫力。

而為提高法國人施打疫苗意願，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月13日宣布，自8月起搭長途火車、飛機、去購物中心、電影院、餐廳等場所及參加節慶活動，都得出示健康通行證，且10月起除非有醫生處方，否則PCR檢測將不再是免費；而義大利7月22日也宣布民眾於餐廳內用、進博物館或看表演等活動也都得出示同法國的健康證明。

不過，當地民眾則認為政府剝奪民眾不施打疫苗的自由，紛紛爆發街頭示威，類似情況也出現在希臘、瑞士。

美國方面，紐約市3日開第一槍，宣布餐廳、健身房、百老匯等娛樂及表演場所員工及顧客須出示疫苗接種證明，計畫8月16日實施，並預計9月13日起強制執行。紐約市長白思豪表示，這些計畫是激勵更多民眾接種新冠疫苗。

▲郭台銘曝為在歐洲通行，第一個行程是到捷克布拉格施打輝瑞-BNT疫苗。（點圖可放大／翻攝自Facebook／郭台銘）

▼林靜儀5日下午臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

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