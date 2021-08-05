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饒慶鈴：中央分配300劑疫苗　民進黨臺東黨部批危言聳聽

▲民進黨臺東縣黨部質疑臺東縣長饒慶鈴危言聳聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民進黨臺東縣黨部質疑臺東縣長饒慶鈴危言聳聽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

針對台東縣長饒慶鈴日前在媒體大肆批評中央不給疫苗，民進黨台東縣黨部執行長簡維國痛斥，饒慶鈴是故意擾亂視聽，紊亂疫苗施打，又要甩鍋中央！

簡維國提出，針對饒慶鈴在社群媒體評論教師施打專案，中央只核配300劑疫苗給台東，危言聳聽中央蓋牌資訊，讓地方無所適從。他不禁質問，饒慶鈴在7月17日就宣傳幫老師及補教打疫苗，遠早於行政院7月22日才正式宣布要核配給老師疫苗，中央因此撥補台東縣尚未施打名單的劑量，有何不對嗎？如果縣府認為名單不只244劑，那到底多少又為何不說明，是哪些老師沒打到？造冊名單由縣府提供，縣府提不出來，到底是誰在蓋牌。

另外，針對縣府提出1400劑，中央沒撥補，縣府自己不清楚原因嗎？是不敢詳細說明，所謂1400劑是要提供給第1至3類及孕婦的第2劑疫苗，但其實針對第1至3類及孕婦的第2劑疫苗，中央早就7月9日核配12,740劑由台東縣執行施打。

而台東縣卻於7月20日發文給指揮中心說明：「因應衛生福利部疾病管制署7月9日撥配12740劑莫德納疫苗，臺東縣縣依中央公費第1至6類及8類對象已積極進行通知預約接種，而目前預約施打人數仍不如預期，依7月13日全國防疫會意指示，要求各縣市儘速於本週完成之前撥補之莫德納疫苗之施打，..本縣將針對說明一之莫德納疫苗，擴大本縣原住民地區長者接種對象，儘速完成該批疫苗之接種」。

簡維國強調，8月6日才到期的莫德納疫苗，台東縣因為預約施打不如預期，而擴大給原住民地區長者施打，然後7月底又造冊跟中央要1400劑給第1至3類及孕婦打第2劑，是台東縣自己蓋牌1至3類疫苗的施打意願，紊亂疫苗施打對象吧！還要指責中央不給疫苗！

簡維國表示，饒慶鈴自己發文也相當矛盾，7月底造冊提出1400劑需求，而這批需求者其實7月20日縣府發文中央說他們施打意願低，一下意願低，一下又造冊要疫苗，臺東縣府到底是在玩什麼花樣呢！然後中央推1922預約平台，縣府擔心庫存不足，因此限縮預約平台的量，重點是中央就是要根據預約平台核配，你自己限縮，還要怪中央核配太少，這不是自我矛盾嗎？！

民進黨台東縣黨部執行長簡維國質疑，饒慶鈴身為台東防疫為指揮官，不知道多少人沒打疫苗，可能嗎？這樣的防疫態度對嗎？明明是縣府弄亂了疫苗施打期程及節奏，還要甩鍋中央，縣府之前還沾自喜施打率多少，自認為成績很好。簡維國表示贊成中央推1922系統，避免造成職業別不公平，因疫苗成為縣長的人情公關早有所聞。有人提供在某商圈群組公然說特別向饒縣長爭取給他們施打疫苗，要大家趕快來造冊，這又是怎麼一回事呢？這些蓋牌名單，是不是也要公布一下呢！

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