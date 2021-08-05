民進黨台東黨部質疑擾亂視聽　饒慶鈴：疫苗撥補的理想與現實

▲疫苗施打掀起口水戰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對民進黨台東縣黨部質疑臺東縣長饒慶鈴擾亂視聽，紊亂疫苗施打，饒也在臉書喊冤表示，疫苗撥補數量如同施打率，不是各縣市間的競賽，也不是滿足中央或地方的理想或願望，而是將手中的疫苗盡快讓每位有意願的鄉親完成施打。

中央撥補疫苗時間、數量不定，造成地方執行困擾，到底應該是給多少疫苗就快快打完(還有保存期限問題)、拚覆蓋率，還是完全只能照中央限制，打不完過期又成了縣市政府的問題？

台東縣選擇前者，在符合中央規範下盡快施打。但是得到的結果，卻是最新1批莫德納疫苗，我們提出1400劑需求，得到中央「零鴨蛋」1枚，還是全國有提出需求的縣市中唯一撥補是0的縣市。

饒慶鈴強調，這次中央分配52萬劑AZ疫苗，台東只獲得300劑，中央說因為你們高中職以下老師及補教業者只剩244人沒有打，老實說，台東縣政府手中不僅沒有外縣市教師選擇在台東施打的名單，若再加上本學期新聘代理教師增加的員額，怎麼算都不只244人，現在手中疫苗只有300劑，只能請中央提供正確名單，讓我們依名單施打，以免又造成不必要的誤解。

饒慶鈴表示，中央說，撥補數量是根據1922平台預約人數設定，但真實情況是，台東縣政府「不願開空頭支票」，7月底評估庫存數量不足、中央撥補數量不定，因此決定先限縮1922平台的預約名額，以免像其他縣市發生疫苗開天窗、預約民眾打不到的情況，怎麼成了中央口中所說的台東沒有人想登記。

最後，饒慶鈴強調，老話一句，疫苗接種的重點，就是讓每個有意願的鄉親都能盡快施打疫苗。中央有多少疫苗、盡快通知地方配合因應，而不是蓋牌所有資訊，讓地方無所適從。



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