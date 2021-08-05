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屏東第5波公費疫苗開打　交通船停航小琉球鄉親無緣施打

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝慈濟基金會提供鄉親一個施打疫苗的最棒場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）感謝慈濟基金會提供鄉親一個施打疫苗的最棒場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣第5波公費疫苗今(5)日持續施打，雖盧碧颱風外圍環流及西南氣流為屏東帶來大風雨，不少民眾仍頂著風雨施打，但小琉球鄉親因海面風浪太大，東琉線交通船全部停航，無法施打。

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝慈濟基金會提供鄉親一個施打疫苗的最棒場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝慈濟基金會提供鄉親一個施打疫苗的最棒場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

中央氣象局4日發佈下午發佈海上警報，東琉線交通船業者估5日海面可能會出現4至6公尺高的巨浪，全部宣佈停航；其中從新園鹽埔漁港開往琉球大福港的大福琉球號，則是宣布停航今天週四、明天週五兩天航次。

▲慈濟靜思堂 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝慈濟基金會提供鄉親一個施打疫苗的最棒場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

受此影響，屏東5日出現大風雨，屏東第5波公費疫苗施打作業在風雨中開打，東港地區疫苗施打站設在慈濟佛教基會東港靜思堂，由東港安泰醫院醫護人員負責快打站的施打作業，雖然颳起大風、下著大雨，慈濟出動了很多的師兄師姐冒著風雨協助民眾排隊施打疫苗，靜靜地依照順序排隊，大家互相遮雨，互相幫忙，呈現屏東最美的風景。

而原本通知今天施打的琉球鄉親因船班停航，全部無法前來施打。縣政府表示，縣內無停班停課，施打站正常運作，如民眾因個人因素無法前往施打疫苗，後續請依中央預約平台簡訊通知預約接種。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉感謝慈濟基金會提供一個施打的燈光柔和的好場所，讓等待施打的鄉親在心靜平和下等待施打；又提供施打疫苗的鄉親每人一包高蛋白豆漿粉，工作的醫護人員每人一份素食午餐，出動大批師姐、師兄引導鄉親施打作業，讓施打作業順利流暢完成。

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