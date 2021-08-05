北京防疫再升一級：病例發生地人員返京需備核檢＋14天健康監測

▲北京再升級疫情防控措施，高風險地區人員返京實施集中隔離 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

北京市疫情防控小組今（5）日宣布，高風險區人員返京需立即實施14天居家隔離健康監測措施，如不符條件者，需進行集中隔離，居家隔離期間違反規定者，一律轉至集中隔離，引起疫情傳播或造成傳播風險者，甚至要追究法律責任。

▲北京地鐵貼出客流限制通告。（圖／CFP）

北京市疫情防控領導小組社區防控組辦公室成員王大廣表示，高風險地區已進（返）京人員，一律實施14天集中觀察和7天健康監測，「集中觀察期間，應嚴格遵守集中觀察點的各項管理規定，配合做好核酸檢測和健康監測，避免出現交叉感染。」

王大廣指出，對有病例發生地區的所在地（市）全域進（返）京人員，按要求進行核酸檢測，並實施14天健康監測。必要時，疾控部門還將根據相關地區實際風險情況確定管控時間和範圍，動態調整防控措施。

▲對於病例發生地返京人員，北京要求進行14天健康監測。（圖／記者任以芳攝）

此外，北京市商務局也發出八項通知，要求從事商業服務人員自外地進京需持核酸陰性證明，並敦促商業企業從嚴進行疫情防控。八項通知包括，持續排查中高風險地區旅居史人員；加強對進口冷鏈的管理；嚴格控制會展、培訓、促銷等活動；突出外賣行業疫情防控及加大督導檢查力度等。

