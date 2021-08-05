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台南市疫苗劑次涵蓋率32.1％　黃偉哲呼籲父親節原地過節減少移動

▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，5日台南市+0，沒有新的確診病例，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業4日，台南市共接種600026劑次，疫苗劑次涵蓋率32.1％，黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。

黃偉哲說，現在針對75歲以上長者預約第二劑已經有兩萬多人，第一個前提是必須要預約才有疫苗，預約的部分請長者的家人，年輕的朋友，沒有數位落差的朋友可以幫家中長者預約，如果說沒有空沒有人沒有辦法的話，也歡迎大家到區公所、衛生所幫你預約，行動不便沒有辦法來的話，打個電話到社區裡面約個時間幫你操作。

黃偉哲說，爸爸節快到了，還是呼籲各位好朋友，善盡孝心，就是要維護爸爸的健康，爸爸本來都很健康的，那爸爸節有時候視訊跟爸爸問個好，有時候打個電話跟爸爸問個安，有時候寄個小禮物，記得不一定要寄刮鬍刀，因為很多爸爸都收到很多刮鬍刀，如果需要還是可以。

黃偉哲寄個小禮物給爸爸，他都很開心，這樣心意就夠了，有時候舟車勞頓，另一方面，大家擠來擠去，有時候反而增加暴露的風險，在車上搞不好，不小心又染疫了。然後染疫之後，像剛剛提到的，在外縣市染疫的人來到台南跟家人相聚，結果害了家人，現在也必須要居家隔離，你想想看，如果爸爸因為這樣還要居家隔離，那麼多不值。那所以說，你自己也危險，家人也危險，呼籲爸爸節電話問安、視訊問好、卡片報平安，這是最重要，那記得寄個小禮物給爸爸，這樣子爸爸就很開心了。

▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，5日上午10時「COVID-19公費疫苗預約平台」（ https://1922.gov.tw/）開放第5期預約接種，預約時間至8月7日中午12時截止；平台也於下午2時起重啟意願登記，呼籲符合第05期預約資格的市民前往平台預約，尚未接種第一劑及第二劑COVID-19疫苗者，也請至平台登記接種意願。

▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第5期可接種之疫苗類別為莫德納疫苗第一、二劑；可預約接種第一劑對象為「已於7月19日中午12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲（含）以上長者及55歲（含）以上之原住民或第九類對象」；第二劑預約接種對象為「已接種第一劑莫德納疫苗，且至8月11日（含）前已間隔滿28天之第一到三類對象及孕婦」。此期預定於8月11日至8月17日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，請民眾準時前往接種。

▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲說8月8日父親節將屆，為了防疫也呼籲民眾原地過節，減少移動而染疫的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，平台也於5日下午2時起重啟意願登記，凡是有意願接種第一劑或第二劑COVID-19疫苗，且為民國92年（含）以前出生者皆可於平台登記；每期「意願登記」截止後，請注意該期符合預約接種之資格，並注意1922發送之簡訊通知。如未收到簡訊通知者，也可至平台確認該期可預約接種之資格，自行預約接種。

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