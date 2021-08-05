被關20年後…「前科標籤」逼他重操舊業　80歲母見兒上銬淚崩

記者陳雕文／新北報導

台北市一名55歲男子下定決心要戒毒，希望能找正當工作，照顧年過80歲的老母親，但他前科累累又中年，工作非常難找，加上今年5月新冠疫情大爆發，他實在走投無路，因此開始批貨販毒，並在朋友鼓吹下又開始吸毒…新北刑警大隊蒐集情資，本月3日到男子家裡逮人，一旁老母親看著兒子被上銬，掩面痛哭。

▲男子一直無法脫離「毒品圈」，在深淵打轉令警方感嘆搖頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，55歲的侯男從小與母親相依為命，但交友不慎染上毒癮，後來為了快速賺錢買毒，開始搞起販毒的勾當，多次遭逮入獄，前前後後關了近20年，步入中年的他出獄回家，才發現母親已經滿臉皺紋又憔悴，侯男決定戒毒並好好找份工作，要靠正當收入照顧母親，彌補過去錯誤。

但中年的侯男因前科累累工作難尋，公司也貼標籤認為他就是問題人物，加上新冠疫情爆發，侯男走投無路只好繼續販毒，並在朋友鼓吹下又施打起毒品…一劑海洛英讓他暫時飄飄欲仙脫離現實的痛苦，但也再度踏上這不歸路，本月3日遭刑警逮捕，母親含淚看著他被上銬帶走，說不出話來。

▲男子出獄後又開始販毒、吸毒，最後又被抓，老母親傷心掩面痛哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

年輕時的侯男，對於自己被抓沒甚麼感覺，但現在的他不同了，有了戒毒、盡孝道的心，然而「前科」以及「交友圈」又把他推向深淵，這次被上銬，侯男開始擔心，自己恐需面對漫長刑期，不知老母親該如何度日，他後悔痛哭卻又不知如何是好。

新北刑大表示，經過2個月跟監蒐証，於3日展開收網行動，新北刑大兵分多路前往台北、新北地區帶回侯男、李姓藥腳等5人到案，並持搜索票在北市大同區侯男住處查獲一級毒品海洛因115公克（總價約50萬）、改造手槍1枝及子彈13顆，但侯男不願交代毒品及槍枝的來源，全案依法偵辦中。

▼侯男重操舊業被逮，警方在其家中查獲毒品與槍枝，全案依法偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）