盧碧豪雨炸高雄！民眾灌爆陳其邁臉書敲碗停班　市府回應了

▲仁武澄觀路積水，外側道路封閉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到盧碧颱風外圍環流影響，中央氣象局今（5）日針對高雄市、屏東縣發布豪雨特報。高雄市長陳其邁早上在臉書發文提醒，可能有持續性降雨，呼籲出門上班的市民注意安全，但不少網友留言灌爆「這風雨應該可以停班停課了吧！」、「有夠扯，假日停班停課很乾脆，真正有風有雨又當沒事了」、「風雨吹到機車好不穩 好危險」、「這風雨真的是大的誇張」、「這雨怎麼在外面工作」。

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陳其邁PO文指出，最新氣象資料顯示，盧碧颱風路徑略微偏北，但仍不可輕忽帶來豐沛雨量，加上之前連日降雨，可能造成災情發生。

陳其邁說，市府昨日下午已經成立災害應變中心，相關局處均以做好防颱相關整備，水利局已經做好各滯洪池排空作業，環保局、養工處也加強巡視道路及側溝，務必減輕災情。

不過，不少網友留言灌爆「這風雨應該可以停班停課了吧！」、「有夠扯，假日停班停課很乾脆，真正有風有雨又當沒事了」、「風雨吹到機車好不穩 好危險」、「這風雨真的是大的誇張」、「這雨怎麼在外面工作」。

高雄市政府表示，今日許多市民撥打1999進線，詢問是否因雨停班課，依據中央氣象局預報資料，本市預估雨量未達停班課標準。但仍要請市民朋友注意豪雨，外出務必注意安全。市府將隨時更新豪雨動態資訊。