又一颱風繞過台灣！盧碧即將在「廣東汕頭」登陸　當地緊急停課

▲盧碧颱風預計在廣東汕頭沿海登陸。（圖／中央氣象局）

記者鄭思楠／綜合報導

今年第9號颱風「盧碧」將在5日中午前後，在廣東汕頭附近沿海登陸。8月5日07時到08時，受颱風「盧碧」影響，汕頭澄海區氣象自動站測得最大陣風11級（29.6m/s），另外，汕頭南澳、潮陽和濠江也出現了10級陣風。

截止至09時12分，廣東東側大部颱風預警生效中，其中汕尾到饒平一帶颱風黃色預警有11個。目前降雨點比較分散，但隨著颱風盧碧今日登陸，東部風力加大，要注意防範；其他地區需關注局地的強降雨。

此前，根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，大陸國家防總決定於8月4日20時啟動防汛防台風Ⅳ級應急響應。汕頭市教育局當天也发布通知，要求全市學校從8月4日上午起停課，在台風預警信號解除後復課。

據悉，颱風「盧碧」登陸後強度預計逐漸減弱，並將於7日夜間從福建東部移入海面。受其影響，預計4日至7日，江南東部和南部、華南中東部有大到暴雨，其中浙江東南部、福建東部、廣東東部和南部，局地特大暴雨。

此外，截至5日9時，福州火車站61趟高鐵動車停運。據了解，福州火車站停運的61趟高鐵動車主要開往深圳、南寧、廣州、上海等方向，其中福州站停運19趟、福州南站停運42趟。此外，受水災影響的福州與鄭州之間往返開行普速旅客列車K29K30次繼續停運。