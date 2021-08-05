LIVE／盧碧籠罩台海「中南部防大雨」　氣象局最新說明

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輕度颱風盧碧接近廣東沿海，預計今天（5）登陸廣東後在陸上停留兩天，有機會減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象局推估，發布盧碧陸上警報機率降低，不過金門、馬祖、澎湖、中南部受到颱風環流影響有明顯降雨，北部、東半部在今日午後也會出現強降雨，至於中南部降雨到入夜仍會持續。颱風最新動態氣象局將於11時40會直播記者會中說明。

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧今上午8點接近廣東沿海，颱風中心距離金門西南方220公里、距離台灣本島400公里，預計進入廣東後轉北北東移動，由於登陸後導引氣流減弱，接下來一兩天移動速度將減慢，周六進入馬祖附近海面，周日抵達台灣北部海面。

盧碧將在陸地上停留兩天，有機會結構被破壞而減弱為熱帶性低氣壓，但周六、日進入北部海面時，有機會重整組織，再度增強。

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盧碧在今日到周日期間距離金門、馬祖最為接近，兩地將出現明顯降雨，加上西南風與低壓帶影響，中南部在昨日深夜與清晨陸續有陣雨，今日中部、南部、金門、馬祖、澎湖等地都會有間歇性雨勢，午後北部、各地山區則可能出現雷雨，也會有短時強降雨，中部、南部則持續有局部大雨或豪雨，入夜後北部及山區雨勢趨緩，中部、南部則仍有短暫陣雨。

▲盧碧颱風暴風圈籠罩台海。（圖／中央氣象局）