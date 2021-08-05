八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

▲警方清查85大樓內的日租套房，意外查獲竊盜通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近期發生「特殊交友圈」群聚本土感染5起案件，讓高雄市政府繃緊神經，也請市警局開始清查旅宿業杜絕轟趴，就在高雄市三多路八五大樓的日租套房是轄區警方的稽查重點，4日執行清查時，意外查獲一名竊盜通緝犯，而且他在躲藏過程中，又犯了2起偷竊案。

4日晚間11點半左右，警方前往八五大樓的日租套房稽查，一名男子開門後，發現是警察，臉色就怪怪的，員警請他出示身分證件，但他表示自己沒有帶，而且要他講出身分證字號，他說忘記，還報假名，擺明想躲避查緝，員警告訴他，要以小電腦進行人臉辨識，他才說出身分證字號。

▲警方清查85大樓內的日租套房，意外查獲竊盜通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這一查果然有貓膩！因為他是橋頭地檢署發布的竊盜通緝犯，今年25歲。帶回派出所進行筆錄過程當中，員警覺得他越看越眼熟，經過比對有2起竊盜案件的監視器身影跟他有幾分神似，經過詢問，他坦承因為缺錢，所以才下手行竊，連飲料攤的零錢也沒放過。最後分別依照竊盜罪嫌送辦，並送往橋頭地檢署執行。





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