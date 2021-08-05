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他壓侯友宜不會選2024「與韓國瑜有關」！柯文哲已取得決賽權

▲▼柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲、侯友宜、賴清德。（圖／ETtoday資料照）

文／沈政男醫師

【柯文哲已取得2024決賽權】

疫情既已緩和，何妨讓我來噴個政治口水。

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最新民調顯示（中華民意協會、TVBS執行），在2024選舉裡，最獲支持的是侯友宜，可以輕易打敗賴清德與柯文哲。

但，侯友宜會選2024嗎？

有人前陣子要跟我賭一碗皇家傳承牛肉麵，後來就發生疫情了。

我是壓什麼？

侯友宜不會選2024啦！

不會就是不會。因為，韓國瑜是前車之鑑，你以為自己民調很高，其實民意流動度很大，一下子就會讓你跌跤，這是當今台灣民主的特點；況且，以侯友宜穩紮穩打的政治性格，也不至於想要兩三步就登天。

於是朱立倫應該就是2024國民黨的代表人選了，不然還有誰？不管還有誰，大概實力也不會勝過朱立倫太多，於是你可以發現，在藍綠白三足鼎立之下，朱立倫的支持度約是20%。

有趣的是，如果民進黨在2024派出鄭文燦，那麼也差不多是20%支持度，而柯文哲如果面對侯友宜與賴清德，也一樣是20%。

三個20%，在我看來，就形成了附圖模型裡的外圈，也就是藍綠白在2024的基本盤就是各20%左右。

▲▼民調比數。（圖／翻攝自Facebook／沈政男）

▲沈政男醫師預測2024選舉藍、綠、白各自的基本盤比率。（圖／翻攝自Facebook／沈政男）

關於這一點，你同不同意？

不管如何，民調顯示就是如此。

接下來這一點，就不必問你同不同意了，因為你根本沒聽過。

剩下的20-25%表態民意，是所謂的中間選民，注意，意指2024這一局的中間選民，不是其他選舉。為什麼比大家習慣認知的中間選民少了一些？因為，柯文哲也會形成自己的基本盤。

藍有深藍淺藍，綠有深綠淺綠，白其實也有亮白與暗白，前者是民眾黨支持者，後者則是未必支持民眾黨，但支持柯文哲本身。

在今天公布的這份民調裡，藍白綠支持度會隨著人選而有一些變化，而這些變化可以看成是淺藍、淺綠與暗白的遊走。

當綠營推出賴清德，就會吸引一些淺藍與暗白的支持者，使得賴清德的支持度高過鄭文燦，而當藍營推出侯友宜，也會吸引一些淺綠與暗白的支持者，使得侯友宜的支持度高過朱立倫（甚多），因此，柯文哲的支持度也會跟著改變。

從這份民調看起來，2024三張決賽權門票，確定有一張是給柯文哲了。

至於綠營，大家都看得出來，應該就是賴清德了，但鄭文燦也不是完全沒有機會。鄭文燦原本落後賴清德一點點，但在這一波疫情之後，落後的幅度變大了，而如果此一態勢繼續下去，那麼他就必須為自己在2022之後謀出路。事實上鄭文燦的競爭者應該是陳其邁了，因為後者有些後勢看漲。

如果是朱立倫、賴清德與柯文哲三角戰，其實有些類似2020，也就是差距在幾個百分點。事實上賴清德與柯文哲在2019的民調裡就是平分秋色，跟現在幾乎一樣。

如果朱立倫不能持續拉抬自己，那麼2024就會變成「兩個醫生的戰爭」。

現在，柯文哲一直把矛頭對向蔡政府，也就是針對蔡英文，其實也可以分一些注意力在賴清德身上，因為，他將是你未來的對手。

柯文哲似乎一點都不怕賴清德，反而比較在意鄭文燦，因為賴清德跟他背景類似，但魅力稍遜。

柯文哲對上賴清德，優勢是對年輕人的吸引力，甚至也超過了侯友宜。

誰能贏得年輕人最多支持，就會是大選贏家，這已是台灣選舉的基本態勢。

柯文哲接下來的策略應有兩個，一是爭取淺藍，二是保住暗白。爭取淺藍很簡單，就是攻擊蔡政府的施政缺失，而疫情的效應短期內不會消失，此外公投也是一個著力點。至於保住暗白，就必須防止他們去支持賴清德，因此必須拉出他與賴清德的對比。

柯文哲與賴清德差別何在？

在這裡：一個是大自戀＋小強迫，另一個則是小自戀＋大強迫。

哈哈！開開玩笑別介意。

※本文章已獲沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載。

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