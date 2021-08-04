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男子疑淪詐騙集團車手　落網後推稱借錢反遭借貸公司利用陷害

記者高堂堯／南投報導

苗栗縣蔡姓男子於6月間被詐騙集團誆騙，依其指示匯入8萬元至南投劉姓男子戶頭，警方獲報後偵查1個多月，2日前往劉男住處發動搜索；劉男推稱是因手頭緊才將郵局存簿資料交予某借貸公司使用，不知道自己已淪為詐騙集團車手，警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

▲男子疑淪詐團車手，從埔里住處遠赴仁愛鄉山區提款。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子疑淪詐團車手，從埔里住處遠赴仁愛鄉山區提款。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局指出，蔡姓男子6月中旬向苗栗警方報案，指詐騙集團偽裝其孫子索取投資收機殼公司的款項，他隨後匯出8萬元到詐團指定的某帳戶，事後才發現被騙；警方發現該筆款項流入埔里鎮劉姓男子（28歲）的戶頭，先將該戶頭列為警示帳戶。

警方後循線調查，發現劉男確於6月16日晚間8時39分，前往仁愛鄉霧社郵局ATM提領8萬元，其身影和作案過程都被監視器拍下，前天晚間7時前往埔里鎮劉男住處執行搜索，當場查扣作案用背包及提款卡。

▲詐團車手山區犯案以為無人知曉，仍遭警方查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子疑淪詐團車手，從埔里住處遠赴仁愛鄉山區提款，被監視器拍下身影。（圖／記者高堂堯翻攝）

劉男向警方供稱因財務困難，6月上旬透過網路向某間借貸公司陳姓經理貸款，對方卻以本身帳戶須有現金交流紀錄才能貸款為由，索取他的郵局存摺號碼，表示將匯入8萬元進入，待劉男取款後轉交該公司外務還款，即可順利取得借貸款項。

劉男表示依指示提款、交款後，借貸公司與陳姓經理竟都消失無法聯繫，等到警方上門，才知道自己被檢警列為詐騙集團的車手；警方對其說法持持保留態度，仍不排除他也是詐騙集團成員，為避人耳目才遠赴山區ATM提款的可能性，訊後除移送南投地檢署偵辦，目前也持續溯源擴大追查中。
 

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