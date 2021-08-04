小屁孩車手全台犯案50起　海削60萬！老司機這一招讓他們栽了

記者吳奕靖／高雄報導

2名未成年淪為車手，全台犯案多達近50起！高雄市就有一名女子接獲詐騙集團電話，要求交付財產監控，不過員警將計就計，在車手要來取款時將他們逮補，這才發現車手都是未成年，竟然分別才16、17歲，就已經犯案近50起，卻是首度落在警方手裡。

▲2屁孩車手總共犯案近50起，栽在鳳山資深警察手上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鳳山一名何姓女子在7月8日接獲詐騙集團電話，表示他的財產必須要交由檢警監控，何姓女子拿了現金205萬到新強公園變電箱錢交給了車手，詐騙集團覺得何姓女子滿好騙的，所以又在7月29日來電，用同樣手法再騙一次，不過這一次何姓女子不再傻了，跟真警察合作。

29日早上九點，詐騙集團約何姓女子到鳳山一家銀行取走150萬元後，雙方又到新強公園來交款，等到兩名車手出現，埋伏員警立刻抓人，這才發現車手根本是未成年，分別是16歲以及17歲，同時員警在現場也發現另一名男子形跡鬼祟，不斷使用手機，所以員警對他盤查，發現他就是兩名車手的頭兒。

▲2屁孩車手總共犯案近50起，取款畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

20歲的鄭姓男子。鄭姓男子坦承自己在旁邊搖控一切，而16歲跟17歲的未成年車手，一個才剛休學，一個還在台中唸補校，不過透過求職工作來做車手，每次成功取款可以分得6000元左右，但是這不是最讓警方驚訝的，因為抓到人之後，各地警局陸續派人來清查案件，累積案件近50起。

未成年的兩名車手在被警方移送之後，被送進了觀護所，而鄭姓男子被檢方放了出來，但沒想到他又繼續在北部犯案，但還是栽了，所以被收押在北部的看守所當中。現在警方要擴大追查，找出操控他們的詐騙集團。

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