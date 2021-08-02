「辣妹」魅惑利誘投資　他暈船領40萬想北上面交遭勸阻

記者高堂堯／南投報導

隨著疫情趨緩，詐騙集團也蠢蠢欲動，南投警分局指出，目前流行手法為以正妹照片在交友、通訊軟體魅惑男性網友，再以高報酬方式和說法利誘網友「投資」，趁虛大發防疫財，日前在同一天內就於2家銀行內分別阻止2位「暈船」的30多歲男子提款或貸款，其中一人更打算提領現款北上面交，守住民眾近200萬血汗錢。

▲詐騙集團利用假正妹騙男子提領現款投資，被警方及時攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局表示，7月29日當天接獲銀行通報，指1名34歲黃姓男子，準備臨櫃提領逾40萬元，但對提款原因交代不清；警方到場後詢問，男子才坦承因在通訊軟體Line上認識的女網友大力鼓吹投資虛擬貨幣，聲稱高報酬且風險低，但因對方沒有帳號，打算提款後親赴臺北市面交。

▲▼詐騙集團利用假正妹騙男子提領現款投資，被警方及時攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方不禁大呼：「你知道我們這個月已經受理幾件了嗎？錢都找不回來！」、「40萬是我們年輕人一年的薪水。」黃男這才恍然大悟，警方隨即請他配合偵辦追查詐團源頭，將line對話紀錄截圖，對方照片果然顯示為年輕貌美、身材火辣的女子，並在通訊軟體及網路交友平臺上以交友名義或透過通訊軟體男網友聊天，取得信任後再以各種高報酬投資方式誘騙男網友投資。

無獨有偶，同日另1名35歲魏姓男子因女網友鼓吹有團隊可幫忙投資理財，絕對穩賺不賠，因而至銀行辦理土地貸款150餘萬元，準備轉匯給詐騙集團；警方指出，該案同樣因行員機警迅速通報，由員警到場勸阻，成功把遭詐騙險些跌入錢坑的魏男拉回坑口。

南投警分局再次呼籲民眾，若接獲不明可疑來電，不論手機、電話、簡訊、line等通訊軟體訊息，都應先冷靜查證，多加利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證，或至鄰近分駐(派出)所請警方協助查證，守護民眾財產安全。



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