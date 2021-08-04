嬤想滙款給英國男友被喊卡　理由：別人匯得比妳多

▲行員向被害婦人說明欲滙款帳戶為國內帳戶可能遭詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市69歲黃姓婦人3日欲匯款13萬元給英國籍「男友」作其子女教育費用，行員警覺帳戶有異，報請警方協助阻詐騙，但黃婦仍堅持匯款，經行員說明所匯為國內帳戶，並且已有數筆大於黃婦所匯好幾倍的金額進入帳戶，離奇的是當天匯入就被提領一空，顯現對方根本就不用向黃婦借貸，終於才說服黃婦打消匯款念頭。

▲該帳戶已有多筆大額款項匯入。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時30分許，桃園警察分局武陵所警員沈威志及李廷皓接獲轄區中國信託商銀行員通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請員警到場協助處理。警方立即趕抵瞭解。經瞭解獨居的黃姓婦人於今年初於網路認識英國男子馬克，他是退休的小學校長風度翩翩，在對方甜言蜜語下，雙方感情迅速升溫，日前馬克表示經濟出了狀況，子女的教育費用沒有著落，希望先借貸新台幣13萬元。

▲在行員和警方的勸說下，被害婦人打消滙款念頭。（圖／桃園警分局提供）

黃婦被愛衝昏了頭不疑有他準備匯款，雖然員警及行員勸阻，黃婦仍堅持要匯款，後經行員查詢，發現對方所提供係國內帳戶，且有數筆大額款項匯入為13萬元的好幾倍，根本不需再向其借貸，員警及行員指出其中的關鍵點，才讓黃婦恍然大悟放棄匯款。

由於該帳戶已有多筆款滙入，且隨即被領走，顯然已有多人受害，警方也將帳戶列為警示帳戶。並呼籲，民眾切勿輕信網路交友資訊，使自己陷入詐騙陷阱，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案電地話查詢。

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