疫情期間國際交流不間斷　東海物理系與國際名校合推線上課程

▲東海大學深化國際教育，應物系培育全球移動力人才。（圖／東海大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

今年碰上疫情影響國際交流，但擁有逾300所國際姐妹校的東海大學，仍持續提供哈佛、牛津等名校線上課程機會，並邀請美國師生到東海國際學院進行移地教學；其中曾與麻省理工大學（MIT）合作的應用物理系，推動線上課程已近十年，因該系推行「榮譽線上課程」，讓學生能修習到世界一流學府的課程。

東海應用物理系表示，「物理榮譽線上課程」結合實體課堂與線上資源，除了讓學生能修讀世界名校課程，也在使學習動機強烈之學生得到更深廣的專業教學與宏觀視野；而在線上學習與考試過程中，並非簡單的上網找答案，而是由物理系老師們從旁輔導與督促學習，培養自學能力並適應網路課程的新趨勢。

東海應物系曾與MIT麻省理工大學合作，聯合建置開放式網路教育課程edX；學生們笑說，國外大學線上課程加上系上實體課，線上考、實體也考，「非常精實！」授課教師吳桂光表示，本課程結合國外大學線上課程培養技學能力、實體課程加強輔導的雙重優點，提升學習效果，雖然受疫情所迫，該系實體課程在5月也轉成線上進行，但學生們早習以為常且多半養成自學的習慣與能力。

東海應物系主任簡世森指出，線上學習另一優點是可依個別的學習步調進行，達到「差異化學習」；為鼓勵大一優秀學生進一步學習，也為完成線上課程的學生發放獎學金，本學期末已有15位大一生完成哈佛大學線上課程並取得學分，每人修課費用139美元，全額由東海物理系第5屆系友暨美國麻省理工學院終身教授陳敏博士捐贈的MIT獎學金支付。



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