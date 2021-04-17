國產水果變身「美妝保養與清潔用品」　專家曝成功5項技術移轉

▲種苗場表示，和東海大學合作將百香果殼乾燥後微細化，利用膠體包埋等技術，保留營養成分。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會種苗改良繁殖場與中興大學教授謝昌衛、東海大學副教授邱致穎合作，成功研發以國內生產的柚子、香蕉、檸檬及百香果等大宗水果加工加值技術，應用性含括美妝保養品、清潔用品、保健品、食品及飲品，透過低階、中階及高階之製程改善與產品開發，上可推廣至大型加工廠，下至小型農戶，為國產水果找到新出路，目前已有5項技術移轉。

種苗場表示，與中興大學合作以臨床人體膚質試驗進行功效性評估，結果顯示添加柚皮萃取物與柚子精油的美白乳液效果良好，目前產業上較少使用本土原料開發製成保養品，大多還是以進口為主，因此結合台灣在地原料有機會打動消費者，可讓本土品牌創造更具獨特性及附加價值的保養品。

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▲種苗場表示，青香蕉中具有豐富的抗性澱粉，可提供豐富的天然膳食纖維。（示意圖／嘉義縣政府提供）



種苗場說明，也以特殊製程萃取檸檬皮的天然抑菌物質，結合天然界面活性劑配方設計，製成檸香精萃乾洗劑。該製程技術已技轉，在新冠肺炎疫情尚未緩解之際，可望提供消費者一種相對低刺激性且來源天然的清潔用品，進行個人或長期臥床患者的清潔，減少對肌膚造成刺激不適。

種苗場表示，青香蕉中具有豐富的抗性澱粉，可提供豐富的天然膳食纖維，透過與東海大學合作改良製程技術，提高青香蕉機能微粉的抗性澱粉含量，並改善使色澤亮白，有利於延長保存期限，以及後續的加工利用，該技術已移轉給業者並開發成青蕉魔力纖沖泡產品。種苗場指出，和東海大學合作將百香果殼乾燥後微細化，利用膠體包埋技術，結合樹薯粉製成能包覆百香果殼的粉圓，既能保留具抗氧化能力的花青素及其他營養成分，同時又具有良好的消費者接受度。