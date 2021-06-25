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東海大學驚收炸彈威脅！陸生追同鄉學妹被拒　狠嗆：把妳內褲剝開

▲壞人,神秘人,黑帽人,黑衣人,屁孩,駭客,恐怖。（圖／視覺中國）

▲張姓陸籍男大生追求學妹不成，冒名散布炸彈恐嚇言論，揚言對校方人員不利。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

張姓陸籍男大生來台念書時，因為追求同鄉學妹遭拒絕，惱羞成怒，不但恐嚇學妹「把你的內褲剝開來」，還盜用學妹的校內信箱帳號，到處寄信辱罵、嗆聲暗殺老師，並揚言在東海大學裝了炸彈，「按下手中的按鈕，這樣你們就死無葬身之地」，台北地檢署調查後，依恐嚇、妨害電腦使用等罪嫌起訴張男。

據了解，20多歲的張姓男子和被害學妹在大陸時就互相認識，在台期間分讀不同學校，張男一直愛慕學妹，但學妹始終不接受，目前學妹已經離台返陸，至於擁有電子資訊專長的張男，目前已從中部地區搬到台北生活。

女生,學生妹,學生,女孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲被害女大生在大陸時就認識張姓被告，來台念書時拒絕交往而遭恐嚇。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

起訴指出，張男從2019年2月間開始，先是盜用其他人的學校帳號，寄了封標題「偷吃死全家」的校內信給學妹，內容寫道「小學妹，早就知道你在偷吃系學會會長男友…上課路上小心點」，另外又寄了一封信，恐嚇學妹「四人把你的手腳壓住，再把你的內褲剝開來，檢查一下上面的分泌物和味道」，「用最夯的驗孕棒幫你做檢驗。」

3月間，張男變本加厲，直接盜用學妹的帳號，寄信給東海大學老師，威脅「有種你他媽的狗東西當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」，9月間，學校開學選課期，張男又用學妹帳號，在選課系統留言「我在你們大樓內安裝了炸彈」。

▲▼恐怖情人,男友,前男友。（示意圖／pixabay）

▲張姓男大生揚言已在校內放置炸彈，還要暗殺校方人員。（示意圖／pixabay）

張男這次用簡體字威脅「我將按下手中的按鈕，這樣你們就會死無葬身之地。再給你們一次機會，明天下午一點整。如果你們不滿足我的要求，那好吧，不要再說後悔這兩個字。」「我爸是教育局的」「如果你們敢反抗我的話，那好，你們的教務長就會被我的手下暗殺掉。」

接連的電郵留言事件，讓學妹和校方人員都感到驚恐，檢調獲報介入，追查發現張男因求愛不成盜帳號恐嚇的惡劣行徑，台北地檢署依相關事證，認定張男涉嫌恐嚇危害安全、無故侵入他人電腦相關設備、偽造準私文書等多項罪名，依法提起公訴。

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