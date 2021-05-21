東海男確診！3台北同學找他玩　「時間點超敏感」惹怒同校生

▲東海大學男學生確診，校方緊急消毒。（圖／校方提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「案2413」東海男大生19日確診，足跡遍及宿舍餐廳、飯店、東協廣場等，而感染源是台北接觸。消息一出，引爆熱論，網友看到該案3名高中同學，從台北南下找他玩的時間點，忍不住洗版開嗆，直言「遠距上課不是讓你跑出去玩的。」

台中市政府指出，東海男大生18日突然發高燒，就醫採檢為陽性，匡列22名居家隔離者。該案有北部接觸史，5月14、15日當天，3名台北的高中同學來找他玩，4人入住企業家大飯店；此外，足跡還包括米粉店、家樂福德安店、東協廣場、台中路的萊爾富、醫療用品店。

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▲同校生洗版留言。（圖／翻攝自Dcard）

就有網友在Dcard氣憤直呼，「只有我發現他們在很嚴重的時候，從台北跨區移動到台中玩嗎？」而網友們也傻眼表示，「一堆人遠距離上課當作休閒出去玩，我不知道是現在大學生中文有能力障礙，還是智商有問題啦，這種不用動腦的問題，就是會有人做」、「就是有這些扯後腿的」、「一堆不要命的，想死為什麼要拖大家下水」、「別懷疑，這種人還真不少」、「就算自己乖乖防疫都不出門，還是會有人破壞規矩呢」、「那些人都以為自己是天選之人不會被感染」。

而確診案例也讓同校生人心惶惶，紛紛回應「害得我在宿舍都得提心吊膽」、「真的氣炸，還敢不出聲說自己到底是去哪裡」、「我們都快要氣炸了」、「東海的我們真的很衰」。

▼案2413足跡。（圖／台中市政府提供）