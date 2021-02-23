藻礁公投還差25萬份！大學生校園擺攤首日衝3496張連署

▲大學生挺藻礁公投開學首日連署衝3496份。（圖／珍愛藻礁公投工作小組提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署自去年12月11日啟動至今，收到的連署書已接近10萬張，但離目標35萬還有大段距離。東海大學景觀系三年級謝瑞恩同學（總召）的邀集串聯策畫下，全台約30所大學投入校園藻礁公投連署擺攤或到課堂宣講募集連署書的行列，開學首日已募得3496份連署書。

謝瑞恩表示，很高興大學生也能跟上社會的脈動，和第一線守護藻礁的志工們一起為獨特的粉紅藻礁盡棉薄之力，3496份連署書，每一張連署書都滿含對藻礁的珍愛。擺攤首日，大家都還不是很熟悉，忙亂中幸好有荒野保護協會和親子共學團身經百戰的老手們幫忙指引，同學們逐漸學習到遊說的技巧，相信試過水溫後，未來會有更大的能量，幫藻礁公投募集3至5萬的連署書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘忠政說，這些年輕學子為藻礁公投雪中送炭，他們青春不留白的具體行動令人感佩。



開學日後志工們分別到選定的地點擺攤，向路過的師長同學遊說簽藻礁公投連署書。也有部分同學事先向老師們報備，當日就進入課堂簡短的宣講藻礁公投的意義，隨後請受感召的同學簽署。



藻礁公投領銜人潘忠政說，這些年輕學子為藻礁公投雪中送炭，他們青春不留白的具體行動令人感佩，相信他們澎湃熱血的行動能感染更多民眾，一起守護全球唯一淺灘現生藻礁生態系，讓史上第一次以環境生態為訴求的公投可以順利成案，共創公民運動的新里程碑。