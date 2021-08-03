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游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

▲▼立法院長游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團一行。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃3日表示，台灣跟其他國家相比，防疫綜合表現算是不錯，「但我們不能自滿」，也期待未來不斷努力，讓台灣可以渡過疫情，立法院是台灣最高的民意機構，而立法院是大家的，立法委員都很重視台商權益，是大家的後盾。

游錫堃3日上午在台灣民眾黨立委邱臣遠、立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處處長吳慧玲及僑委會委員長童振源等人的陪同下，接見亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團一行。

游錫堃致詞時表示，恭喜江福龍榮任新總會長，也認為江福龍在疫情嚴峻之際接下重任，可說是任重道遠、勇於承擔，他對此感到敬佩。此外，游錫堃也盛讚前任總會長劉樹添很有企圖心、具備創新想法，任內成果豐碩，在疫情影響下仍熱心公益、勇於負責。

▲▼立法院長游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團一行。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲游錫堃接見亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃指出，在全球新冠疫情衝擊之下，從2019年12月底武漢封城到今年4月，台灣能夠在困境中屹立不搖實屬不易，即使今年5月中旬發生比較嚴重的疫情，使台灣進入三級警戒，但是經過全民的努力，目前也漸漸趨緩下來。

游錫堃認為，台灣跟美國、印度、巴西、英國等其他國家相比，防疫綜合表現算是不錯，「但我們不能自滿」，也期待未來不斷努力，讓台灣可以渡過疫情。

游錫堃也提到，即使受到疫情影響，台灣的經濟表現還是不錯，根據美國國務院最新投資環境報告指出，台灣是全球第25大經濟體之一，雖然國家人口不多，但表現屢獲國際肯定，台灣亞洲總會的努力也功不可沒，他要藉此代表立法院給予最崇高的肯定。

游錫堃表示，立法院是台灣最高民意機構，而立法院是大家的，立法委員都很重視台商權益，是大家的後盾，尤其在身兼立法院台商之友會副會長的邱臣遠以及勇於任事的童振源積極奔走下，一定能共同協助解決台商的需求。

江福龍則說，立法院是最高民意機關，也是最支持台商的政府機構之一，對於立法院世界台商之友會對台商的相挺，他藥藉此表達最真誠的感謝，對於各國政府因為疫情所實施的封城及管制，造成各地台商經濟損失，亞洲台灣商會聯合總會將持續協助海外台商，也很願意成為前鋒，未來期待與政府一起攜手繼續努力。

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