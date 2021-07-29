台美日戰略對話共識「聯合抗中」　趙立堅：形式、內容都負面

▲大陸外交部新聞發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議29日舉行，據媒體報導，三方共識是聯合對抗中國威脅。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，所謂「對話」可以說是自說自話，無論形式還是內容都是負面的、錯誤的，事實上也是老調重彈，無人問津。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家統一、民族復興大勢不可阻擋，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。任何制造「兩個中國」、「一中一台」的企圖都是螳臂當車，注定失敗。

他指出，台灣問題涉及中美關係、中日關係政治基礎，美方和日方都有責任、有義務恪守同中國之間的有關雙邊政治文件原則及就台灣問題向中方所作的鄭重承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

此外，美國聯邦參議院外交委員會28日口頭表決通過法案，要求美國國務卿協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分；要求國務卿在未來，台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會（WHA）結束後，向國會報告美國所做的改變與精進作為。

趙立堅也回應稱，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識。美國國會有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的基本原則，中方對此堅決反對。

他強調，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，已經對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排；美國有關方面應該充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關系基本准則，停止推進審議有關涉台消極議案，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，停止助台拓展所謂「國際空間」。