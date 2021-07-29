落實司改！政院通過《刑訴法》修正草案　修鑑定規定完善證據法則

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會記者會。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

為強化審判機能，落實司改國是會議關於「完善證據法則」的目標，行政院29日通過《刑事訴訟法》和《刑事訴訟法施行法》部分條文修正草案，其中修正關於「鑑定」的相關條文，明定測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據，並規定程序參與者在偵查中選任鑑定人前，得有陳述意見的機會，在審判中選任鑑定人前也得陳述意見，以利真實發現並促進訴訟。

完善證據法則是全國司改國是會議中重要的決議，可以改善目前由於法官的自由心證過於寬廣，常引發人民質疑司法裁判的問題。2017年4月司法改革國是分組會議時即決議，「建議司法院研議制定適用於刑事、民事、行政訴訟的證據法專法，完善證據法則，以促進法院正確認定事實，強化以證據為核心的審判機能」。

行政院今天通過司法院函送的《刑事訴訟法》部分條文修正草案，以及《刑事訴訟法施行法》第7條之15修正草案等案，將送請立法院審議。

行政院表示，本次修法攸關「鑑定」的修正，是為了落實司改國是會議關於「完善證據法則」的目標，強化審判機能，以正確認定事實、適用法律。

行政院補充，該院也就部分條文以加註意見方式會銜，希望能保障當事人的對質詰問權、改善現行鑑定制度的缺失，並同時能夠兼顧鑑定的實務運作。

行政院表示，該案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。